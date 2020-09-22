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HaberlerGündem3. SayfaŞaşkına çeviren karantina ihlali
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Şaşkına çeviren karantina ihlali: Bu kez bir hemşire kurallara uymadı

Burdur'da dikkat çeken bir karantina ihlali yaşandı. Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasıyla teması olduğu için uygulanan karantina kararını ihlal eden hemşire yurda yerleştirildi

koronavirüs
AA

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan ve ev izolasyonuna alınan hemşire C.U, tavşanını tedavi ettirmek için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirdi.

AA'nın haberine göre, hastane girişinde güvenlik görevlisince Hayat Eve Sığar (HES) Kodu sorgulanan hemşirenin evde olması gerektiği anlaşıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, C.U'yu yurtta gözlem altına aldı.

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