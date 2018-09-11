STZ18
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Satınalma yöneticileri STZ18'de buluşuyor

Yüzlerce satınalma profesyonelinin oluşturduğu, TÜSAYDER tarafından düzenlenen Satınalma Zirvesi, 'Yerli ve Milli Dönüşüm=Yerelden Globale' sloganıyla büyük bir buluşmaya hazırlanıyor. 

11.09.2018 - 17:48 | Güncelleme: İHA

Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği (TÜSAYDER) tarafından yapılan açıklamaya göre çalıştıkları şirketlerde aldıkları kararlarla 50 milyar dolarlık satınalma gerçekleştiren satınalma yöneticileri, 'Yerli ve Milli Dönüşüm=Yerelden Globale' sloganıyla Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi'nde (STZ) buluşacak. Türkiye'nin büyük şirketlerinin satınalma yöneticilerinin üye olduğu, TÜSAYDER tarafından düzenlenecek STZ18, bu yıl 1 Aralık'ta, İstanbul'da yapılacak.

Türkiye’de aynı çatı altında, 6 binden fazla satınalma yöneticisine bilgi veren ve kanaat önderliği yapan TÜSAYDER, Türk lirasının değerlenmesi ile yerli ve milli ürün kullanma, yerli ürünlerin globalleşmesi konularında devletin verdiği çabaya bir sivil toplum kuruluşu olarak destek vererek, bu yılki sloganını 'Yerli ve Milli Dönüşüm=Yerelden Globale' olarak belirledi.

Bu yıl 8’incisi yapılacak

2010 yılından bu yana TÜSAYDER tarafından her yıl düzenlenen STZ'de bu yıl; Satınalmada TL'ye Dönüş, Yerli ve Milli Satınalma, Yerli Para Kullanımı ve Satınalma, Yerli Para ile Uluslararası Ticaret, Ekonomik Savaşa Yerli Para ile Karşı Koyma, Satınalmada TL'ye Sahip Çıkma, Dünya ve Türkiye Ekonomisi ile Satınalma ve Dijital Dönüşüm konuları alanında uzman konuşmacılarla ele alınacak.

Zirvede, dünya ekonomi sistemini değiştirecek, geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen blockchain (blok zinciri) ve kripto paralarla ilgili sunumlar da gerçekleştirilecek. Geçen yıl 550 kişinin katıldığı zirve, bu yılda hem dünyadan hem de Türkiye'den üst düzey iş insanlarını buluşturacak.

Kanbir: "Görevimiz ve sorumluluğumuz arttı”

STZ18 hakkında konuşan TÜSAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Birol Kanbir, "Ülkemizin kısa vadeli gündemlerinden sıyrılarak, orta ve uzun vadede kurumlarımız, ülkemiz ve milletimiz için atmamız gereken adımları belirlemek hepimiz için önemli. Güçlü bir Türkiye için satınalma profesyonellerine her zamankinden daha fazla görev düşüyor" diye konuştu.

TÜSAYDER üyeleri kimler?
Yüksek İstişare Kurulu ile Türkiye’nin en büyük ilk 500 firmasının satınalma yöneticilerinden oluşan TÜSAYDER, kurumsal ve bireysel üyelik seçenekleri ile 6 binden fazla satınalma yöneticisini aynı çatıda buluşturuyor. TÜSAYDER üyeleri arasında savunma sanayi, sağlık, bankacılık-finans, gıda, teknoloji vb sektörlerden satınalma profesyonelleri bulunuyor.

TÜSAYDER, Türkiye’yi satınalma ve tedarik konularında uluslararası alanda temsil eden ilk ve tek dernek olarak IFPSM'in (International Federation of Purchasing & Supply Management) üyeliğine 2016 yılında kabul edildi.

Zirveye katılacak konuşmacılar
Dünyadaki satınalma profesyonellerini ve satınalma yönetilcilerini tek çatı altında toplama misyonunu üstlenen IFPSM CEO'su Malcolm Youngson ve Uluslararası Satınalma ve Pazarlık Danışmanı ve Eğitmeni Omid Ghamami STZ18'in yabancı konukları arasında.

Ekonomist ve yazar Mahfi Eğilmez, Blockchain Türkiye Platformu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Usta, SushiCo Genel Müdürü Özkan Keskin ise zirveye Türkiye'den katılacak, ismi şimdiden belli olan kişiler arasında bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.