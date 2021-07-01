Satırla saldırdı, ardından alışveriş yaptı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Murat Ç., fırına girip kıymalı börek istedi. Bu sırada tezgahın başında bulunan Özge G. (20), Murat Ç.'ye kıymalı böreğin kalmadığını söyledi.

"NE YİYECEĞİMİ SANA MI SORACAĞIM?"

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine öfkelenen Murat Ç, 'Ne yiyeceğimi sana mı soracağım?' dedikten sonra hakaret etti. Ardından evine giden Murat Ç., geri dönüp elindeki satırla iş yerindeki tahta tezgaha zarar verdi.

Murat Ç., yiyecek bir şeyler alıp parasını ödedikten sonra ayrıldı. O anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Özge G.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Murat Ç.'yi gözaltına aldı.

İşletmeci Özgür Kaçmaz (23), "Her zaman gelen müşterimizdi. Kıymalı börek olmayınca sinirlenmiş. Bağırıp çağırmaya başladı. Kız arkadaşım da dışarı çıkmasını istemiş. Bunun üzerine tehdit ettikten sonra evinden satır alıp gelip dükkanı dağıtmış. Ardından da yiyecek bir şeyler alıp gitmiş. Şikayetçi olduk" dedi. Murat Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.