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Satırlardaki analiz ürküten gerçeği ortaya çıkartıyor

İstanbul Esenyurt'ta pencereden atlayan Emine Özdemir'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken evden çıkan not kağıtları yaşadığı dehşeti ortaya çıkarmıştı. Özdemir’in ortaya çıkan not kağıtlarını inceleyen Yazı Analiz Uzmanı Pelin Eren, grafolojik bakış açısıyla değerlendirmelerde bulundu. Yazı analizinde de ürküten gerçek ortaya çıkıyor. Eren, Özdemir’in yazdığı notlarda vuruş sayısının fazlalığı, kaygı, korku ve endişeyi işaret ettiğini vurguladı. Özdemir’in sinir sisteminin çöktüğünü belirten Eren’in detaylı analiz değerlendirmesi Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberinde.

Satırlardaki analiz ürküten gerçeği ortaya çıkartıyor

Esenyurt'ta yoğun bakımda olan 36 yaşındaki Emine Özdemir'in yaşadığı dehşet not kağıtlarında da ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre 36 yaşındaki Emine Özdemir yaklaşık 9 ay önce Muhammed Özdemir ile sosyal medya üzerinden iletişim kurarak tanıştı. Kısa süre sonra aralarında duygusal bir ilişki başladı.

Bir süre sonra eşinden boşanan Muhammed Özdemir, Emine Özdemir ile evlendi. Bir süre sonra iddialara göre Muhammed Özdemir kıskançlık nedeniyle Emine Özdemir'e şiddet uygulamaya başladı.

Şiddet gördüğü için psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan Emine Özdemir, 28 Ocak Cumartesi günü Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden atladı. Kadın yoğun bakımda ölümle savaşırken evde çıkan not kağıtlarına yaşadıklarını anlattığı ortaya çıktı.

"BU MEKTUP SAVCILARA VERİLİP GEREKEN YAPILSIN"

Özdemir'in, "Başıma bir şey gelmesi halinde sorumlusu Muhammed Özdemir'dir. Bu mektup savcılara verilip gereken yapılsın" yazdığı öğrenildi. Not kağıdında, "Hastalığım beni zaten bitirdi, her gün ağlıyorum. 'Sana köpek muamelesi yapacağım' dedi. Benim boşanma gibi niyetim yoktu. Beni hep dürtüyor, boşanacağız diyerek. En ufak bir şey olduğunda hemen dövüyor beni. 2 ay önce 60 tane ilaç içtim. Bana psikolojisi bozuk baskısı yapıyor. Evde güneşlikleri bile açamıyorum. Gelip kendisi açıyor. Ben cama yaklaşsam, 'Cama dokunursan seni öldürürüm' diyor. Yanına gelmeseydim, bana kezzap atacağını söyledi" yazdığı görüldü.

KORKUSU YAZI ŞEKLİNE YANSIMIŞ

Özdemir’in not kağıtlarında ortaya çıkan korkunç detaylar üzerine soruşturma başlatıldı.

Yazı Analiz Uzmanı Pelin Eren, ortaya çıkan ürkütücü el yazılı notları grafolojik bakış açısıyla Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu. Yazı analizinde de ürküten gerçek ortaya çıkıyor. Eren’in yaptığı yazı analiz değerlendirmelerinde genç kadının yazdığı satırlarda vuruş sayısının fazla olduğunu, yani kalemi kağıttan kaldırıp indirme sıklığının fazlalığı, kaygı, korku ve endişeye işaret olduğunu gösterdiğini vurguladı.

"SİNİR SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ"

Genç kadının yazdığı notlardaki yazıda mikro titreme olduğunu belirten Eren “ Bu da sinir sistemi hastalıklarının belirtisidir. Yani bu belirtiler kişide hareket, denge, konuşma ve düşünce bozukluklarını ortaya çıkartıyor. Bunun yanı sıra anksiyete ve diğer bazı psikolojik sorunlar birlikte bilinç bulanıklığı veya bilinç kaybını yaşayabileceğini gösteriyor.”

"İNTİHARI TETİKLEMİŞ"

Özdemir’in yazdığı notlarda kullanılan harflerin analizinde de önemli değerlendirmelerde bulunan Eren, "Harf aralarında mesafe fazla, aile bireyleri ve en yakın mesafedeki kişilerden duygusal uzaklığı ifade eder. Dik çizgiler hasarlı (t,l,h,b,f,d) bu da bel hasarlarını ifade ediyor. Satır boyunca düz hattın bozulması ve dalgalanma, duygu durumunun bozukluğudur. Dik çizgili harflerin yüksekliği kişinin eğitim durumundan bağımsız zeka yüksekliğini anlatıyor. Son zamanlarda özellikle baş bölgesinde ağrı ve acının dayanılmaz hale geldiği, bilinç bulanıklığı ve bilinç kaybının grafolojik bakış açısıyla intihar girişimini tetiklediği kanaatindeyim." dedi.

Fotoğraf: Habertürk

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