Satırlı hırsızı toz bezi ile kovaladı

Olay, Deventer'in Deltaplein bölgesindeki bir fırında meydana geldi. Polis, bu sabahki soygun hakkında daha fazla bilgi verebilecek iki önemli tanık arıyor. Kontrol odasına rapor geldiğinde, görevliler hemen oraya gitti. Diezerstraat üzerinden geldiler ve buraya, şüpheliyi daha fazla görmüş olabilecek bir tanık yaklaştı.

Deltaplein'deki fırına soygun için giren hırsız kasaya gelerek para çalmaya çalıştı. Hırsızın geldiği sırada tozları alan Konyalı Latife Peker satırlı hırsıza karşı toz bezi ve temizlik şişesi ile mücadele etti. Soygun girişimi dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.