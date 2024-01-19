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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SATIŞA ÇIKIYOR! BİM aktüel 23-26 Ocak 2024 kataloğu: Ev eşyası kampanyası! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünler fiyat listesi - Merak Edilenler Haberleri

        BİM 23-26 Ocak 2024 kataloğu: İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ocak ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile ocak ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 19:51 Güncelleme: 19.01.2024 - 19:51
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        BİM aktüel ürünler 23-26 Ocak kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 23-26 Ocak 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

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        BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

        Dijitsu 75'' UHD Google TV 23.999 TL

        TCL 32'' FHD Android TV 5.699 TL

        Casper VIA X30 128 GB Cep Telefonu 7.799 TL

        Vivo Y16 64 GB Cep Telefonu 4.499 TL

        Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL

        Kumtel Midi Fırın 1.499 TL

        Nautica Termos 599 TL

        Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL

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        Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59.90 TL

        Naturalove Bambu Kirli Sepeti 299 TL

        Mr. Green Deterjan Hazneli Kop 369 TL

        Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 299 TL

        Banyo Seti 299 TL

        Yedekli WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 349 TL

        Siyah Metal Banyo Rafı 179 TL

        Çok Amaçlı Organizer Sepet 49 TL

        4

        Banyo Paspası 59.50 TL

        Banyo Havlusu Seti 139 TL

        Chef's Tava 189 TL

        Chef's Sahan 139 TL

        Büyük Salata Tabağı 69 TL

        Yuvarlak Çerezlik 89 TL

        5

        Pratik İpli Doğrayıcı 139 TL

        Naturalove Oval Hasır Tepsi 179 TL

        Rakle Desenli Su Bardağı 59 TL

        Modüler Raf 209 TL

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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