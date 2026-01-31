Satranç oynamak günah mı? Diyanet’e göre satranç oynamak caiz mi?

Satranç neden dinî açıdan tartışılmıştır?

İslam tarihinde satranç, tavla ve benzeri oyunlar; kumar, vakit israfı ve ibadetleri aksatma ihtimali nedeniyle tartışma konusu olmuştur. Bazı klasik dönem âlimleri, satrancı kumar benzeri oyunlarla birlikte ele almış; bazıları ise satrancı, kumar içermemesi ve şansa dayanmaması nedeniyle farklı bir konumda değerlendirmiştir.

Diyanet, bu tarihsel tartışmaları dikkate almakla birlikte, günümüz şartlarını ve satrancın oynanış biçimini esas alarak değerlendirme yapmaktadır.

Diyanet’e göre satranç neden tamamen yasak değildir?

Diyanet’in yaklaşımına göre satranç, şansa değil akla, stratejiye ve zekâya dayalı bir oyundur. Bu yönüyle kumardan ayrılır. Eğer satranç:

Kumar unsuru içermiyorsa

Para, bahis veya çıkar amacıyla oynanmıyorsa

Kişiyi ibadetlerinden alıkoymuyorsa

Ahlaka aykırı davranışlara yol açmıyorsa

dinî açıdan caiz kabul edilebilmektedir.

Bu çerçevede satranç, eğitim amaçlı, zihni geliştiren ve ölçülü şekilde oynanan bir oyun olarak değerlendirildiğinde dinen sakıncalı görülmez.

Satranç hangi durumlarda caiz olmaz?

Diyanet’e göre satranç oynamak, bazı şartlar altında dinen sakıncalı hâle gelir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Kumar veya bahisle oynanması Oyun sırasında küfür, hakaret, kavga gibi ahlaka aykırı davranışların ortaya çıkması Oyunun bağımlılık hâline gelerek namaz ve diğer ibadetlerin ihmal edilmesine yol açması Aile, iş ve sosyal sorumlulukların ihmal edilmesi Bu durumlarda satranç, sadece bir oyun olmaktan çıkar ve dinen sakıncalı bir uğraş hâline gelir. “Sadece eğlence için” satranç oynamak caiz mi? Diyanet’e göre eğlence, İslam’da tamamen yasaklanmış bir alan değildir. Ancak eğlencenin ölçülü ve meşru sınırlar içinde olması gerekir. Satranç, bu sınırlar içinde kaldığı sürece caiz görülür. Yani kişi, satrancı bir vakit geçirme ve zihinsel egzersiz aracı olarak oynuyor; hayatının merkezine koymuyor ve ibadetlerini aksatmıyorsa, dinî açıdan bir sakınca oluşmaz. Satranç ile tavla arasında fark var mı? Diyanet, satranç ile tavlayı dinî hüküm açısından aynı kefeye koymaz. Tavla, büyük ölçüde şansa dayalı olduğu için daha ihtiyatlı değerlendirilirken; satranç, tamamen akla ve stratejiye dayalı olması nedeniyle farklı bir kategoride ele alınır. Bu yönüyle satranç, dinen daha az sakınca barındıran bir oyun olarak kabul edilir.