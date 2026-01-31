Satranç oynamak günah mı? Diyanet’e göre satranç oynamak caiz mi?
Zekâ ve strateji oyunu olarak bilinen satranç, hem spor hem de eğitim aracı olarak yaygın şekilde oynanırken, dinî açıdan hükmü olup olmadığı da sıkça merak ediliyor. Özellikle "Satranç oynamak günah mı?", "Sadece eğlence için oynanırsa caiz olur mu?", "Diyanet'e göre satranç caiz mi?" gibi sorular, bu oyuna ilgi duyan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin değerlendirmeler ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan fıkhî açıklamalar ve İslam'ın genel ilkeleri çerçevesinde ele alınıyor. Bu yazımızda Satranç oynamak günah mı? Diyanet'e göre satranç oynamak caiz mi? Sorularına detaylı yanıtlar bulacaksınız.
Satranç neden dinî açıdan tartışılmıştır?
İslam tarihinde satranç, tavla ve benzeri oyunlar; kumar, vakit israfı ve ibadetleri aksatma ihtimali nedeniyle tartışma konusu olmuştur. Bazı klasik dönem âlimleri, satrancı kumar benzeri oyunlarla birlikte ele almış; bazıları ise satrancı, kumar içermemesi ve şansa dayanmaması nedeniyle farklı bir konumda değerlendirmiştir.
Diyanet, bu tarihsel tartışmaları dikkate almakla birlikte, günümüz şartlarını ve satrancın oynanış biçimini esas alarak değerlendirme yapmaktadır.
Diyanet’e göre satranç neden tamamen yasak değildir?
Diyanet’in yaklaşımına göre satranç, şansa değil akla, stratejiye ve zekâya dayalı bir oyundur. Bu yönüyle kumardan ayrılır. Eğer satranç:
Kumar unsuru içermiyorsa
Para, bahis veya çıkar amacıyla oynanmıyorsa
Kişiyi ibadetlerinden alıkoymuyorsa
Ahlaka aykırı davranışlara yol açmıyorsa
dinî açıdan caiz kabul edilebilmektedir.
Bu çerçevede satranç, eğitim amaçlı, zihni geliştiren ve ölçülü şekilde oynanan bir oyun olarak değerlendirildiğinde dinen sakıncalı görülmez.
Satranç hangi durumlarda caiz olmaz?
Diyanet’e göre satranç oynamak, bazı şartlar altında dinen sakıncalı hâle gelir. Bunlar arasında şunlar yer alır:
Kumar veya bahisle oynanması
Oyun sırasında küfür, hakaret, kavga gibi ahlaka aykırı davranışların ortaya çıkması
Oyunun bağımlılık hâline gelerek namaz ve diğer ibadetlerin ihmal edilmesine yol açması
Aile, iş ve sosyal sorumlulukların ihmal edilmesi
Bu durumlarda satranç, sadece bir oyun olmaktan çıkar ve dinen sakıncalı bir uğraş hâline gelir.
“Sadece eğlence için” satranç oynamak caiz mi?
Diyanet’e göre eğlence, İslam’da tamamen yasaklanmış bir alan değildir. Ancak eğlencenin ölçülü ve meşru sınırlar içinde olması gerekir. Satranç, bu sınırlar içinde kaldığı sürece caiz görülür. Yani kişi, satrancı bir vakit geçirme ve zihinsel egzersiz aracı olarak oynuyor; hayatının merkezine koymuyor ve ibadetlerini aksatmıyorsa, dinî açıdan bir sakınca oluşmaz.
Satranç ile tavla arasında fark var mı?
Diyanet, satranç ile tavlayı dinî hüküm açısından aynı kefeye koymaz. Tavla, büyük ölçüde şansa dayalı olduğu için daha ihtiyatlı değerlendirilirken; satranç, tamamen akla ve stratejiye dayalı olması nedeniyle farklı bir kategoride ele alınır. Bu yönüyle satranç, dinen daha az sakınca barındıran bir oyun olarak kabul edilir.
Satranç oynamak ibadet sevabını azaltır mı?
Diyanet’e göre satranç oynamak, tek başına sevap ya da günah getiren bir fiil değildir. Ancak kişi, satranç nedeniyle ibadetlerini geciktiriyor, namazı ihmal ediyor ya da manevî sorumluluklarını geri plana atıyorsa, bu durum dinî açıdan olumsuz değerlendirilir. Burada sorun satranç değil, önceliklerin yanlış belirlenmesidir.
Çocuklar ve gençler için satranç caiz mi?
Diyanet, çocuklar ve gençler için satrancı genellikle eğitici ve geliştirici bir faaliyet olarak değerlendirir. Okullarda ve kurslarda satranç eğitimi verilmesi, kumar içermediği ve ahlaki sınırları aşmadığı sürece dinen sakıncalı görülmez. Ancak her yaş grubunda olduğu gibi, ölçüsüzlük ve bağımlılık riski göz önünde bulundurulmalıdır.
Diyanet’in genel değerlendirmesi
Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre satranç oynamak, kumar içermediği, ibadetleri aksatmadığı ve ahlaka aykırı davranışlara yol açmadığı sürece caizdir. Satranç, zekâ ve stratejiye dayalı bir oyun olarak bu şartlar altında günah sayılmaz. Ancak bu sınırların aşılması hâlinde, dinî açıdan sakıncalı bir uğraş hâline gelebilir.
Sonuç olarak, Diyanet’e göre satranç oynamak mutlak anlamda günah değildir. Kumar unsuru bulunmayan, ölçülü ve bilinçli şekilde oynanan satranç caiz kabul edilir. Ancak satrancın kişiyi ibadetlerinden alıkoyması, bağımlılığa dönüşmesi veya ahlaki sorunlara yol açması durumunda dinen uygun görülmez. İslam’da esas olan; her şeyde olduğu gibi oyun ve eğlencede de dengeyi korumak, sorumlulukları ihmal etmemektir.