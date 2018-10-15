Savaşçı 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Savaşçı dizisi 51. yeni bölümüyle Pazar akşamı FOX TV'de izleyiciyle buluşacak. FOX TV'de Pazar günü yayınlanacak olan Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti merak ediliyor. Peki, Savaşçı dizisinin oyuncuları kimler? İşte Savaşçı dizisi oyuncuları ve 51. yeni bölüme dair detaylar...

SAVAŞÇI 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ

Albay Kopuz ve Kılıç Timi’nin diğer üyeleri Yüzbaşı Bahtiyar’ın engellemelerine rağmen Haydar, Serdar ve Emre’nin vurulmuş olduklarını görünce büyük şok yaşarlar. Suikastlerin Kağan’la ilgisi olduğundan şüphelenen Albay Kopuz, olayın izini sürmeye başla. Kağan ise Leyla’ya neler yapabileceğini göstermiştir. Leyla’nın Kağan’la ilgili şüpheleri devam ederken, Karon Kağan’a yeni bir görev verir. Karon’a ulaşmak için işi kabul eden Kağan beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalırken, Albay Kopuz şüphelerinde haklı mı çıkacaktır?

SAVAŞÇI DİZİSİNİN OYUNCULARI

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt), Fırat Albayram (Üsteğmen Serdar Türkmen), Burç Kümbetlioğlu (Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat), Uğur Biçer (Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş), Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Üstçavuş Galip Aygün), Doğan Bayraktar(Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas), Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen), Nazan Diper (Selver Bozok), Yeliz Akkaya (Hatice Bayat), Zeynep Elçin (Yıldız Bozok)

Senaryosu Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın yaptığı Savaşçı dizisi Pazar günü saat 20.00'da FOX TV ekranlarında olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ