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Savaşçı 82. son bölüm! Savaşçı 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı 82. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde, Kağan ve Haydar Yüzbaşı beklenmedik bir ablukanın tam ortasında kalıyor. Öte yandan Yüzbaşı Kağan'ın yaptığı çılgın hamle çatışmanın seyrini değiştiyor. Peki, Savaşçı 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı

Savaşçı 82. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Savaşçı dizisinin son bölümünde, Kılıç Timi ağır kuşatma altında kalıyor. Kağan ve Haydar Yüzbaşı beklenmedik bir ablukanın ortasında kalıyor. Yüzbaşı Kağan'ın yaptığı çılgın hamle çatışmanın seyrini değiştiyor. Markus ise hain planlarına devam ediyor.

SAVAŞÇI 83. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı 83. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haber sitemzide olacaktır.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Savaşçı’da, Markus’un son hamlesi gerilimi tırmandırıyor. Kağan ve Yörük Haydar’ı beklenmedik bir şekilde ele geçiren Markus, Kopuz Albay’ı telefonla arayarak Yüzbaşılar’ın akıbetiyle ilgili imalarda bulunur ve tehditler savurur. Hemen harekete geçen Kopuz Albay ise Markus’un terör kampına ulaşmak için çareler ararken, Velid’le ilgili gelen bir istihbarat olayların seyrini değiştirecektir.

Diğer tarafta Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar da, Markus’un sinsi planından habersiz, kendileriyle birlikte kampta alıkonan çok sayıda çocuğun hayatını kurtarmak için fırsat kollarlar.

Ancak Kağan ve Yörük Haydar için zaman gittikçe daralırken, Markus’un onları öldürmek için yaptığı hazırlık herkesi şaşkına uğratacaktır.

 

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