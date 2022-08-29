'Savaşçının Kalbi'ni yayınladı 0:00 / 0:00

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İngilizce olarak yazdığı romanları farklı dillere de çevrilip basılan Hande Zapsu Watt, Edinburg Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazarlık dersleri verdikten sonra Türkiye’ye dönüş yaptı.

Hande Zapsu Watt, seri halinde yayınlanması planlanan kitaplarından ilki olan "Warrior’s Heart"ı (Savaşçının Kalbi) Wattpad aracılığıyla ABD, Kanada Hindistan, İngiltere, Almanya ve Avustralya’nın yanı sıra Güney Afrika, Kenya ve Nijerya’da da okurlara ulaştırdı. Watt, ayrıca hikâyelerini çizgi roman haline getirip okuyucularıyla buluşturmak için de çalışmalarını sürdürüyor.