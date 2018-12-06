Savcı Sayan kimdir? sorusu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasıyla gündeme geldi. Savcı Sayan'ın hayatından detaylar haberimizde.

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilk okulu doğup büyüdüğü ilçede, orta okulu Muş Malazgirt'te, liseyi ise yine doğup büyüdüğü Ağrı Tutak'ta tamamladı. Üniversite tahsilini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Savcı Sayan, Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamlamış ve bazı okullarda öğretmenlik yaptı. 1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirdi.12 Eylül darbe sürecinde kapatılan CHP Gençlik Kolları'nın 1996 yılında yeniden aktifleştirilmesinde pay sahibi olan Sayan, Ağrı'da CHP il ve ilçe başkanlıklarında bulunmuştur. Yazarlık deneyimi de bulunan Savcı Sayan'ın, bazı makaleleri dergi ve gazetelerde değerlendirilmiştir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, kadınların eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur.

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