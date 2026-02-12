Savcı Yavuz Engin'e tehdit davasında mütalaa açıklandı

Yenidoğan Çetesi davasında soruşturma aşamasındaki dönemde, Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in de aralarında bulunduğu 13 sanık hakim karşısına çıktı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ve başka suçtan tutuklu olan sanık Muhammed Emin Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık, müşteki Beyda Nur Danış ve taraf avukatları hazır bulundu.

'MUSTAFA KEMAL ZENGİN'İ 2-3 KERE GÖRDÜM'

Müşteki Beyda Nur Danış, "Aylin ablayı annemin arkadaşı olması nedeniyle 20 yıldır tanıyorum. Müşteki Halil Emre Yılmaz'la ilgili bir davam vardı. Ailesinden aldığım tehdite ilişkin davaydı. Bizde avukatımız olsun diye Aylin ablayı aradık. Ben bu süreçte Aylin ablanın bürosuna gittim. Oraya gittiğimde Mustafa Kemal Zengin'i orada iki üç kere gördüm. Mustafa Kemal Zengin'le Aylin ablanın arkadaşı olarak tanıştım. Mustafa Kemal Zengin benim konularıma hakim olmaya başladı. Numaramı değiştirdiğim halde tehditler devam etti. Mustafa Kemal Zengin bana 'konuşuruz, hallederiz bu konuyu çözeriz. Sen korkma. Ben gerekirse karşı tarafla da görüşürüm.' dedi. Bu yüzden benim ve Halil Emre Yılmaz'ın numaralarını annem Aylin Arslantatar'a gönderdi. Oda görüşme yapması için Mustafa Kemal Zengin'e gönderdi. Numaram sadece iletişim kurulsun diye verildi. Benim cep telefon numaram zaten Aylin Arslantatar'da vardı, bir şey olursa aranmam içim Musfata Kemal Zengin'e gönderildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında ifade sırasında bana baskı yapıldığı için görüşmelerimin ele geçirildiği için korktum. Bu yüzden de şikayetçi olduğumu söyledim. Ben şikayetçi değilim. Davaya katılmak istemiyorum" dedi.

'MUSTAFA KEMAL ZENGİN'İ MÜSTEŞAR OLARAK TANIRDIM' Tanık Zeynep Tuhan beyanında, "Sanık Aylin Arslantatar'ı 2017-2018 yıllarından avukat asistanı olarak calıştığım büroda tanırım. Zamanla bizim aramızda samimi bir arkadaşlık oluştu. Tarık Arslantatar'ı Aylin'in kardeşi olması nedeniyle tanırım. Mustafa kemal Zengin'in yeğeninin bir dosyası vardı. Aylin abla o dosyada avukattı. Ben Mustafa Kemal Zengin'i müsteşar olarak tanırdım. Ben, Aylin abla ve Yavuz Engin'in samimi arkadaş olduklarını biliyorum. Kız kıza sohbet ettiğimizde bazen Yavuz Engin'le mesajlarını gösterirdi. Telefonla görüştüklerine de birçok kez şahit oldum. Yavuz Engin, terör bürosunda görevlendirilince ona çikolata çiçek göndermişti. Biz Aylin'le sık sık telefonla konuşurduk, bana bir çok derdini anlatırdı. Zaten dosyaya yansıyan bir telefon konuşmamızda var. Bu konuşmada Aylin abla bir savcının tehdit aldığından bahsederken başta bana savcının Yavuz olduğunu söylememişti. Konuşmada Aylin, Mustafa Kemal Zengin'den savcıyla ilgili duyduklarını anlattı. Hatta duyduklarına istinaden ne yapması gerektiğini danıştığını bu yüzdenden Yavuz Engin'e anlatmaya karar verdiğini, Yavuz Engin'in de ondan yardım istediğini söyledi. Hatta tehdit edildiği bahsedilen tutuklu kişiyle (Tuğçe Toptemel) ilgili ne yapması gerektiğini savcının ona sorduğunu ve kendisinin de 'Ne yaparsan yap' diye cevap verdiğini bana söylemişti. Ben ilk olayı anlattığında Aylin abla sen herkese yardımcı olamazsın gibi tepki göstermiştim. Diğer görüşmelerde Aylin abla bana savcının tehdit edilme olayını Mustafa Kemal Zengin'den öğrendiğini söyledi. Biliyorsun zaten Mustafa Kemal Zengin'in çevresi çok geniş, eli kolu uzun savcının tehdit olayını bana o anlattı dedi. Yavuz Engin'in Aylin ablaya ilgisi vardı. Hem arkadaşlardı hem de başka konuları vardı. Aylin abla bazen Büyükçekmece'deki dosyalarla ilgili bilgi alırdı" dedi.

'KENDİSİNİN TEHDİT EDİLDİĞİNİ GÖRMEDİM' Yavuz Engin'in zabıt katibi O.Ö. tanık beyanında, "Yavuz savcının yanında 2-2.5 sene kadar çalıştım. Kendisinin tehdit edildiğini görmedim ancak yenidoğan dosyasına çalıştığımız dönem savcı Engin'in telefonu çaldı. Engin telefonu hoparlöre alarak konuşmaya başladı. Telefondaki ses 'Yavuz konuşmamız lazım, birisini tutuklamışsın sana çok kızgınlar. Bu kişiler çok tehlikeli senin hakkında her şeyi biliyor' dedi. Bunun üzerine savcı Yavuz Engin telefonu hoparlörden çıkararak camın önüne geçti ve konuşmaya başladı uzun bir süre konuştular. Telefon kapandıktan sonra konunun ne olduğunu sordum. Savcı bana, arayanın Aylin adında bir avukat olduğunu söyledi ve yenidoğan tahliyesi için uğraştıklarını ifade etti. Bana 'Bu hiç normal bir arama değil tutanak tutalım bunun hakkında' dedi. Tüm bildiklerim bu kadar" ifadesini kullandı. 'BUGÜN OLSA YİNE YAVUZ'U KORURUM' Sanık Aylin Aslantatar ise, "Bebekleri koruma içgüdüsüyle hareket ettiğim için suçlu ilan ediliyorum. Dost olarak yaklaştığım açık ve nettir. Bugün olsa yine Yavuz'u korurum. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Adli kontrol tedbirimin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.