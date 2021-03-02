Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. İletişim Başkanlığı toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı

Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular ele alındı.

Bu kapsamda haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, modernizasyonlar ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON VURGUSU

Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı vurgulanan toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde daha güçlü ve sistematik çalışmanın, kurumlar arası koordinasyonun ve maliyet etkin yönetimin önemine dikkat çekildi.

"EMİN ADIMLARLA İLERLEMEYE DEVAM EDİLECEK"

Açıklamada, “Türkiye yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.” denildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

UŞAK... Son dakika: Batı bölgelerdeki tek mavi il Uşak oldu! Peki nasıl başardılar?
GÜNDEMBatı bölgesinde tek düşük risk taşıyan il
Kafeler ne zaman açılacak? SON DAKİKA: 81 ile genelge gönderildi
GÜNDEMİşte kafe ve restoran kararı!
Kafeler ne zaman açılacak? SON DAKİKA: Detaylar belli oldu! HES kodu dönemi başlıyor
GÜNDEMİşte kafe ve restoran kararı!
İstanbul'da normalleşme! Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri
GÜNDEMİşte İstanbul'da kısıtlama kuralları!
Hangi sınıflar okula gidecek? SON DAKİKA: İlkokul - ortaokul ve lisede yüz yüze eğitim
GÜNDEMYüz yüze eğitim için önemli açıklama
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkt mı? İşte hafta sonu yasak kalkan iller
GÜNDEMHafta sonu uygulaması kalkıyor
Son dakika: Kayseri'deki iki şüpheli ölüme inceleme - Haberler
GÜNDEMKayseri'deki iki şüpheli ölüme inceleme
ALES 3 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES 3 sınav tarihi açıklandı
GÜNDEMALES 3 ne zaman yapılacak?
5.6.7. sınıflar ne zaman açılacak 2021? - 5.6.7. sınıflar açılış tarihi...
GÜNDEM5.6.7. sınıflar ne zaman açılacak 2021?
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: HDP milletimizin vicdanında kapanacak
GÜNDEM"HDP milletimizin vicdanında kapanacak"