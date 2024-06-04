'Sayara' filminden dikkat çeken fragman

Türünün nadir örneklerinden biri olan, korku-suç ve aksiyon öğelerini bir arada barından 'Sayara' 21 Haziran'da sinema salonlarındaki yerini alacak. İzlemesi cesaret gerektiren filmden dikkat çeken bir fragman yayınlandı.

Yapımını Inter Yapım'ın, uluslararası dağıtımını Inter Medya'nın üstlendiği 'Sayara'nın yönetmen koltuğunda Can Evrenol oturuyor. Senaryosu; Can Evrenol tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda; Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak, Özgül Koşar yer alıyor.

REKLAM CANNES'IN ARDINDAN TÜRKİYE'DE GÖSTERİME GİRİYOR Dünya prömiyerini İstanbul Film Festivali'nde, uluslararası prömiyerini ise Cannes Film Festivali'nde yapan 'Sayara', 21 Haziran itibariyle vizyondaki yerini alacak.