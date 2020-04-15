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Dağıtım şirketi sayısı yarı yarıya azaldı

Akaryakıt dağıtım sektöründe ses getirecek karar… Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK),40 dolayında akaryakıt dağıtım şirketinin lisansını, yıllık 60 bin ton beyaz ürün (motorin ve benzin) satış yükümlülüğünü yerine getiremedikleri gerekçesiyle 2 Nisan itibarıyla iptal etti. Türkiye’de faaliyet gösteren dağıtım şirketi sayısı, bu kararla birlikte yarıya yarıya azaldı. Kurul, söz konusu şirketlere, ellerinde bulunan ürünleri piyasaya sürebilmeleri için 1 Haziran’a dek süre verdi.

pompa

Türkiye’de, 96 akaryakıt dağıtım şirketi, 13 bini aşkın da akaryakıt bayi bulunuyor. Yıllık 31 milyar litre akaryakıt satılıyor. Bunun, 28 milyar litresini motorin oluşturuyor.

Petrol Piyasası Yasası’na ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuata göre akaryakıt dağıtım şirketlerinin, yıllık 60 bin ton beyaz ürün satma yükümlülüğü bulunuyor. EPDK, yasada öngörülen yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketler hakkında işlem yapıyor. Bu şirketlerin, lisansları iptal ediliyor.

2 NİSAN TOPLANTISI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 2 Nisan’da gerçekleştirdiği toplantıda, geçmiş yıllarda (2018) bu yükümlülüğü yerine getirmeyen dağıtım şirketlerinin dosyalarını karara bağladı.

HABERTÜRK’ün sektörden güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 40’ı aşkın dağıtım şirketinin lisansı, “60 bin ton beyaz ürün satış yükümlülüğünü yerine getirmedikleri ve bunun düzeltilebilir bir fiil olmaması” gerekçesiyle iptal edildi. Bu kapsamda gündeme gelen 8 şirketin ise faaliyetlerine “devam etmesi” kararı verildi.

Bu kararla dağıtım şirketi sayısı yarı yarıya azaldı.

1 HAZİRAN’A DEK SÜRE TANINDI

Kurul, bu toplantıda önemli bir karar daha aldı. Lisansları iptal edilen dağıtım şirketlerine, ellerinde bulunan ürünleri piyasaya sürebilmeleri için 1 Haziran'a kadar süre verildi. Anılan şirketler, süre dolduğunda faaliyetlerine son verecek.

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