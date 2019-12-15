Haftanın merakla beklenen 14 Aralık Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş ile duyuruldu. 2 milyon liralık ikramiye devretti. Şansını arayan vatandaşlar bir sonraki haftaya şansını denemeye devam edecek. Bir sonraki çekiliş tarihi ise 18 Aralık 2019 Çarşamba günü olacak.

14 Aralık Sayısal Loto Sonuçları

Sayısal Loto oyununun 1279. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 868 bin 109 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 885'er lira, 4 bilen 6 bin 365 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 121 bin 981 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

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