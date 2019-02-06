Sayısal Loto oyunu, Milli Piyango'nun en eski şans oyunları arasında bulunuyor. Sayısal Loto çekilişinde 1'den 49'a kadar numaralı topların yer aldığı küreden 6 şanslı rakam belirleniyor. Sayısal Loto'da 6 bilen büyük ikramiyeyi kazanırken, en küçük ikramiye 3 bilenlere veriliyor. Sayısal Loto ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Çarşamba akşamı düzenlenen Sayısal Loto çekilişi saat 21.45'te başlıyor. www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanan Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve ikramiye bilgileri saat 22.00 sularında yine www.mpi.gov.tr adresinde ilan ediliyor.

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 2 ŞUBAT 2019: 05 - 06 - 17 - 21 - 27 - 41

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / KONYAALTI

6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 177

4 bilen kişi sayısı : 8.823

3 bilen kişi sayısı : 147.427

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.934.728,20 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.794,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 57,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9,65 TL