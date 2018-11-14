Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekilişin ardından, MPİ'nin resmi internet sitesinden yayınlandı. Çekiliş öncesi heyecanın doruğa çıktığı MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte Sayısal Loto sonuçları 14 Kasım...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 14 KASIM

Sayısal Loto sonuçları 14 Kasım, Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından saat 21.15'te yapılacak çekilişin hemen ardından belli oldu. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda noter huzurunda yapılan çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlandı.

İşte, MPİ Sayısal Loto sonuçları 14 Kasım Cumartesi: 5 - 8 - 14 - 17 - 45 - 46

6 bilen kişi sayısı : 5. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.818.047,70 TL 5 bilen kişi sayısı : 74 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.982,55 TL 4 bilen kişi sayısı : 5.587 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 69,40 TL 3 bilen kişi sayısı : 96.666 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,35 TL

SAYISAL LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ SONUÇLARI - 10 KASIM: 9 - 15 - 18 - 28 - 29 - 46

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre, bu akşamki çekilişte de 6 bilen çıkmadı ve 5 buçuk milyon liralık dev ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 bilen kişi sayısı : 4. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.591.257,03 TL 5 bilen kişi sayısı : 151 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.276,50 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.007 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 74,95 TL 3 bilen kişi sayısı : 146.245 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,55 TL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ