Sayısal Loto 17 Ekim çekiliş sonuçları geçtiğimiz akşam saat 21.40'ta yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 3. kez devretti. Devreden ikramiye tutarı ise 3.545.583,04 TL... İşte Sayısal Loto 17 Ekim sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 17 EKİM ÇARŞAMBA: 5 - 17 - 26 - 27 - 30 - 38

Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam gerçekleştirilecek çekiliş, saat 21.15'teki Şans Topu çekilişi nedeniyle saat 21.40'ta gerçekleştirildi. Saat 21.40'taki Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. 17 Ekim Sayısal Loto sonuçlarına göre geçtiğimiz akşamki çekilişte de 6 bilen çıkmadı ve 3 milyon 545 bin lira Cumartesi günü yapılacak çekilişe devretti.

Sayısal Loto 17 Ekim ikramiye bilgileri şöyle:

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.545.583,04 TL 5 bilen kişi sayısı : 91 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.731,15 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.352 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 75,00 TL 3 bilen kişi sayısı : 83.939 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,85 TL

13 EKİM SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.523.459,48 TL 5 bilen kişi sayısı : 115 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.190,45 TL 4 bilen kişi sayısı : 6.995 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 77,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 129.816 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,60 TL

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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