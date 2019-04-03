Sayısal Loto çekilişi için meraklı bekleyiş sona erdi. Sayısal Loto çekilişi her hafta 2 defa, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto'da en son, 6 bilen çıkmamış ve 4 milyon 126 bin liralık büyük ikramiye bu akşamki çekilişe devretmişti. Peki bu akşamki şanslı rakamlar neler oldu? Sayısal Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 3 NİSAN: 1 - 3 - 13 - 34 - 35 - 48

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi saat 21.45'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Sayısal Loto çekilişleri haftada 2 defa gerçekleştiriliyor. Çarşamba günkü çekiliş saat 21.45'de yapılırken, Cumartesi günkü çekiliş saat 21.15'te yapılıyor. İsteyenler www.mpi.gov.tr adresi üzerinden çekilişleri canlı izleyebiliyor. İkramiye bilgileri ile birlikte sonuçların ilanı ise çekilişte yaklaşık yarım saat sonra yine www.mpi.gov.tr adresindeki Sayısal Loto sayfasında yer alıyor.

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 30 MART: 22 - 27 - 36 - 38 - 40 - 42