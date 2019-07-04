3 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.40'ta yapılıyor. Sayısal Loto çekilişi wwww.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yapılıyor. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 3 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 3 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 13 - 15 - 17 - 29 - 38 - 39

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.167.080,66 TL 5 bilen kişi sayısı : 63 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.095,70 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.160 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 92,65 TL 3 bilen kişi sayısı : 79.124 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,85 TL

Sayısal Loto oyununun 1232. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 167 bin 80 lira 66 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 63 kişi 8 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 4 bin 160 kişi 92 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 79 bin 124 kişi 12 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 912 bin 196 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 55 bin 343 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 590 bin 184 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.



SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 29 HAZİRAN 2019: 1 - 6 - 14 - 24 - 26 - 40

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre bu akşam da 6 bilen çıkmadı ve yaklaşık 3 milyon liralık ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Diğer bilgileri ise şöyle: