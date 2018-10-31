Sayısal Loto sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. Şans oyunu tutkunları her hafta olduğu gibi bu hafta da Çarşamba günü Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. Peki; 31 Ekim Sayısal Loto sonuçları ne zaman saat kaçta belli olacak? İşte, Sayısal Loto sonuçları 31 Ekim ile ilgili detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 31 EKİM

Sayısal Loto sonuçları (31 Ekim) Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişi Çarşamba günü 21.40'ta, Cumartesi günü ise 21.15'te yapılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (CUMARTESİ)

Sayısal Loto'nun merak edilen 1161. çekilişi Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Noter huzurunda Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye iki kişiye gitti.

İşte 27 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 04 - 09 - 22 - 28 - 29 - 47

SAYISAL LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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