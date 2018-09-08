Sayısal Loto sonuçları için heyecan dorukta. En son çarşamba günkü çekilişte de 6 bilen çıkmayınca 2. kez devreden büyük ikramiye 2 buçuk milyon lirayı bulmuştu. Peki Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye sahibini bulabilecek mi? Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişine dair detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 8 EYLÜL

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Sayısal Loto sonuçları belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAFTADA İKİ GÜN YAPILIYOR

İşte Milli Piyango İdaresi'nden yapılan Sayısal Loto'nun haftada iki gün çekileceğine dair açıklama:

"Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru…

Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirildi ve çekilişler bu şekilde devam ediyor.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."

SAYISAL LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI: 6 - 7 - 9 - 14 - 26 - 35

Sayısal Loto'nun Çarşamba günkü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 513 bin 223 lira 43 kuruş bugüne devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bin 146'ncı çekilişinde 5 bilen 84 kişi, 4 bin 821 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 595 kişi, 66 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 570 kişi, 10 lira 5'er kuruş ikramiye aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ