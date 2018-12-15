Sayısal Loto sonuçları 15 Aralık akşamı yapılan çekilişin ardından belli olacak. Şans oyunu tutkunları çekilişin saatini araştırıyor. Çekilişin hemen ardından Sayısal Loto sonuçları belli olacak. Peki; Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, Sayısal Loto sonuçları 15 Aralık sorgulama sayfası...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 15 ARALIK

Sayısal Loto çekilişi, her hafta Çarşamba ve Cumartesi günü yapılmaktadır. Cumartesi günü yapılan çekiliş saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda yapılmaktadır. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişin hemen ardından sonuçlar haberimizde olacak.



BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİN SONUÇLARI

Sayısal Loto 12 Aralık Çarşamba sonuçları, Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda saat 21.45'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından belli oldu. Çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından şans oyunu tutkunları "Sayısal Loto sonuçları ne oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor.

İşte Sayısal Loto sonuçları 12 Aralık: 36 - 47 - 45 - 48 - 25 - 33

BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 757 bin 8 lira 39 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 6 bin 47 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 698 kişi 82 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 91 bin 477 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 991 bin 595 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 276 bin 413 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 713 bin 833 lira 79 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 757 bin 8 lira 39 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 6 bin 47 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 698 kişi 82 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 91 bin 477 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 991 bin 595 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 276 bin 413 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 713 bin 833 lira 79 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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