Sayısal Loto sonuçları için nefesler tutuldu. Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto 3 Kasım sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 3 KASIM

Sayısal Loto sonuçları 3 Kasım, Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından saat 21.15'te yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda noter huzurunda yapılacak çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak.

MPİ Sayısal Loto 3 Kasım sonuçları birazdan haberimizde olacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (31 EKİM ÇARŞAMBA)

Sayısal Loto sonuçları (31 Ekim) Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişi Çarşamba günü 21.40'ta, Cumartesi günü ise 21.15'te yapılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.

İşte, Sayısal Loto sonuçları 31 Ekim: 45 - 34 - 37 - 29 - 23 - 38

Bu hafta Çarşamba günü çekilişinde (31 Ekim çekilişi) 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Devreden ikramiye tutarı ise ise MPİ tarafından 867.172,81 TL olarak ilan edildi.

SAYISAL LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ