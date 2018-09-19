Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından yapılacak çekilişin hemen ardından açıklanacak. Peki; "Sayısal Loto çekilişi ne zaman?" ve "Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 19 EYLÜL (ÇARŞAMBA)

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından saat 21.45'te yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. Çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Sayısal Loto sonuçları, 19 Eylül Çarşamba günü çekilişinin hemen ardından haberimizde olacak.

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

15 Eylül Sayısal Loto sonucu: 04 - 20 - 25 - 30 - 43 - 44

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 148 kişi 5 bin 541 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 443 kişi 72 lira 85'er kuruş, 3 bilen 154 bin 902 kişi de 11 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlilerin kuponlarını, Bilecik'in Bozüyük ve Edirne'nin Keşan ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 10 milyon 533 bin 135 lira 35 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 40 bin 341 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 139 bin 3 lira 60 kuruş kamuya aktarılacak.

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