Sayısal Loto'da büyük ikramiye katlanarak artıyor. Son olarak Pazartesi günü bir kez daha devreden şans oyununda artık 14 Eylül 2022 tarihli çekiliş bekleniyor. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen çekiliş saati ve ikramiye tutarı gibi merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik...