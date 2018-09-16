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Sayısal Loto sonuçları sorgula: 15 Eylül MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Milli Piyango

Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Çekiliş saat 21.15'te başladı, şanslı rakamlar belli oldu ve ikramiye bilgileri duyuruldu. Buna göre, 15 Eylül tarihli yapılan Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki, Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İkramiye nereye çıktı? İşte 15 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

16.09.2018 - 09:55 | Güncelleme:

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresince çarşamba ve perşembe günleri olarak haftada iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun dün yapılan 1149. hafta çekilişi tamamlandı. Biletlerini satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, bu haftaki Sayısal Loto sonuçlarına göre çıkan şanslı numaralar neler? İşte 15 Eylül Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (15 EYLÜL 2018)

15 Eylül Sayısal Loto sonucu: 04 - 20 - 25 - 30 - 43 - 44

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 148 kişi 5 bin 541 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 443 kişi 72 lira 85'er kuruş, 3 bilen 154 bin 902 kişi de 11 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlilerin kuponlarını, Bilecik'in Bozüyük ve Edirne'nin Keşan ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 10 milyon 533 bin 135 lira 35 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 40 bin 341 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 139 bin 3 lira 60 kuruş kamuya aktarılacak.

BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 12 Eylül 2018 tarihli 1148. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 407 bin 619 lira 18 kuruş 15 Eylül tarihinde yapılacak çekilişe devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 148'inci hafta çekilişinde 5 bilen 90 kişi 5 bin 262 lira 55'er kuruş, 4 bilen 4 bin 417 kişi 80 lira 45'er kuruş, 3 bilen 85 bin 956 kişi 11 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 834 bin 662 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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