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Sayısal Loto sonuçları sorgula: 22 Eylül MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Milli Piyango

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 22 Eylül tarihli 1151. hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi büyük ikramiye olan 2 milyon 518 bin 355 liranın sahibi oldu. Peki, bu haftaki Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İşte 22 Eylül Sayısal Loto sonuçları...

23.09.2018 - 10:28 | Güncelleme:

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan Sayısal Loto çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar belli oldu ve çekiliş bilgileri paylaşıldı. Buna göre, 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki, bu haftaki Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İşte 22 Eylül Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (22 EYLÜL)

22 Eylül Sayısal Loto sonucu: 01 - 04 - 12 - 27 - 46 - 49

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 124 kişi 5 bin 696 lira 45'er kuruş, 4 bilen 6 bin 444 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 123 bin 589 kişi de 12 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 5 milyon 254 bin 350 lira 25 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 757 bin 64 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 980 bin 645 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 19 Eylül Çarşamba günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 841 bin 447 lira 59 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 150'nci hafta çekilişinde 5 bilen 52 kişi 6 bin 814 lira 15'er kuruş, 4 bilen 3 bin 93 kişi 86 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 60 bin 297 kişi 12 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 372 bin 887 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 880 bin 283 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 492 bin 74 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.

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