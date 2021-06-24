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Sayıştay'ın yeni Başkanı Metin Yener oldu

Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener'in seçilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Sayıştay'ın yeni Başkanı Metin Yener oldu
Reuters

Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener'in seçilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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