Scarlett Johansson yeni 'Şeytan' filminde oynayacak

Romantik komedi ve süper kahraman filmlerinin ünlü yüzü Scarlett Johansson bu kez korkutacak. ABD'li oyuncu, yeni çekilecek 'Şeytan' (The Exorcist) filminde oynayacak.

Mike Flanagan'ın yönetmenliğini üstleneceği film, klasik esere 'taze ve cesur' bir yorum getirmeyi vadediyor. Orijinal 'Şeytan' (The Exorcist) filmi 1973'te gösterilmişti.

Mike Flanagan, Johansson'ın projeye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken; "Scarlett, tür filmlerinden yaz gişe yapımlarına kadar her rolünde gerçekçi ve etkileyici performanslar sergileyen harika bir oyuncu. Bu 'Şeytan' filmine katıldığı için daha fazla mutlu olamazdım" dedi.

REKLAM

Universal, yeni bir 'Şeytan' üçlemesi yapmak amacıyla serinin haklarını Haziran 2021'de 400 milyon dolar karşılığında aldı. Üçlemenin ilk filmi olan 'İnançlı' (The Exorcist: Believer) 2023'te çekildi.

'Şeytan' serisinin yeni halkası, ilk filmin evreninde geçecek ancak İnançlı'nın devamı niteliğinde olmayacak. Hikâyeye dair detaylar ve diğer oyuncular henüz açıklanmadı.

1973 tarihli ilk film, şeytani bir varlık tarafından ele geçirilen 12 yaşındaki kızını kurtarmak için iki rahipten yardım alan bir annenin hikayesini anlatıyordu