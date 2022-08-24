Scholz'den Ukrayna açıklaması: Putin'e söz verdim

"NATO HİÇBİR ZAMAN RUSYA İÇİN TEHDİT OLMADI"

Putin'in "saçma" fikirleri olduğunu söyleyen Scholz, "Putin, Rusya ve Ukrayna'nın ayrı devletler olmaması gerektiğini düşünüyor." dedi.

Scholz ayrıca, "NATO hiçbir zaman Rusya için bir tehdit olmadı." ifadelerini kullandı.