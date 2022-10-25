Scooter faciasında kaza raporu ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da otomobilin çarptığı scooterdaki Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan´ın (17) yaşamını yitirdiği kaza sonrası polisin tuttuğu rapor ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre raporda, otomobil sürücüsünün 'yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmamak', scooterdaki gençlerin ise 'aracı yaya yolunda kullanmak' kuralını ihlal ettiği belirtildi. SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Kaza ise güvenlik ve mobese kameralarına yansıdı. Yaşamını yitiren lise öğrencisi 2 gencin arkadaşları, cadde üzerindeki kaza yerine kırmızı karanfil bıraktı. Aydınlatma direğine ise Balcı ve Kayahan´ın fotoğrafları asıldı.

Kaza, 22 Ekim gecesi Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan scooterdaki gençlere, hızlı olduğu belirtilen Muhammed Can G. (23) yönetimindeki otomobil çarptı. Balcı ve Kayahan, çağırılan ambulansla kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can G., çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

"BİR ANDA YOLA ÇIKTILAR" Üniversite öğrencisi Muhammed Can G., mahkemedeki ifadesinde, "Sol şeritte yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halinde idim. Orta refüjden palmiye ağaçlarının arasından iki şahıs bir anda yola çıktı ve direksiyonu sağa kırdım, ancak kaza gerçekleşti" dedi. Yolun hız limitinin 70 kilometre olduğunu belirten Gülmez'in avukatı ise maktullerin bir scootera iki kişi binmeleri nedeniyle kusurlu olduklarını ileri sürdü. SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA Bu arada saat 23.43'te meydana gelen kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına ve caddedeki mobese kameralarına yansıdı. Scooterlı gençlerin kameralara giren görüntülerde ana caddede yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin hızla gelip yolun ortasında liselilere çarpması ve fren yapıp durması yer alıyor.

KAZA RAPORUNDA İKİ KUSUR Polisin olay yerinde tuttuğu kaza raporunda ise her iki taraf da kusurlu yer aldı. Raporda, "Sürücü Muhammed Can G., sevk ve idaresindeki aracı ile Portakal Çiçeği Caddesi üzeri Şehitlik Kavşağı istikametinden gelip Sampi Kavşağı istikametine seyir halindeyken, 1466 Sokak yanındaki yaya geçidine geldiğinde, aracının ön sol kısımları ile yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen ve sürücüsü tespit edilemeyen elektrikli scooter tabir edilen aracın sağ yan kısımlarına çarpması neticesi 2 araçlı ve yaralamalı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazanın oluşumunda scooter sürücüsü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 66 (Aracını yaya yolunda kullanmak) kuralını ihlal ettiği, otomobil sürücüsünün ise aynı kanunun 52/1a (yaya geçitlerine yaklaşırken aracının hızını azaltmamak) kuralını ihlal ettiği görüşüne varılmıştır" denildi.

OLAY YERİNDE KARANFİLLER Lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan´ı sınıf arkadaşları da unutmadı. Acı haberle yıkılan iki gencin arkadaşları, cadde üzerindeki kaza yerine kırmızı karanfil bıraktı. Aydınlatma direğine ise Balcı ve Kayahan´ın fotoğrafı asıldı. Kazanın yaşandığı mahallede oturanlar da çiçeklerin bırakıldığı yerde dua etti.

SCOOTER KULLANIMINDA YASAL MEVZUATA GÜNCELLEME İSTEDİĞİ Scooter kazasıyla gündeme gelen Antalya'da yerel yöneticiler, 14 Nisan 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan elektrikli scooter kullanımına ilişkin yasal düzenlemenin güncellenmesi gerektiğini savundu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Scooter mevzuatında, bu araç kendi yolunda ve bisiklet yolunda kullanılır, özel yol yok ise her yerde kullanılır diyor. En büyük sorunumuz bu" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise konuyu belediye meclisine getireceğini söyledi. Resmi Gazete'de 14 Nisan 2021'de Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri bakanlıkları tarafından hazırlanan elektrikli scooter kullanımına ilişkin ilk yasal düzenleme yapıldı. Ancak zamanla elektrikli scooterlar diğer araç sürücüleri ve yayalar için tehlikeli hal almaya başladı. Turizm kenti Antalya'da elektrikli scooter kullanan 2 liselinin otomobil çarpması sonucu hayatlarını kaybetmesi, kentte bu araçları tekrar gündeme getirdi. Özellikle gençler tarafından sıklıkla kullanılan scooterların trafikte tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı. Yaşanan kazalara rağmen sürücülerin kask takmadığı ve kırmızı ışık kurallarını da dinlemediği görüldü. Bazı kullanıcılar ise yasak olmasına rağmen iki kişi binerek araçların arasında yoluna devam etti. Antalya'da bu yılki kazalarda 2'si lise öğrencisi biri turist 3 kişi yaşamını yitirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı VALİ YAZICI: AĞIR SONUÇLARI OLUYOR Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte hızla sayıları artan scooterlarla ilgili şunları söyledi: "Scooter mevzuatında, bu araç kendi yolunda ve bisiklet yolunda kullanılır, özel yol yok ise her yerde kullanılır diyor. En büyük sorunumuz bu. Belediyeler alan kiralıyorlar. Yol da belediyenin işi. Büyükşehir Belediye Başkanı ile konuştuk, en azından mevcutta durmamız gerekiyor. Özel yol yok ise normal yolu kullanıyor, en büyük problem bu. Ağır, kötü sonuçları oluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştüm, İçişleri Bakanı'na konuyu ilettim. Scooter ilgili mevzuat değişikliği düşünülüyor. Yaygınlaşan bir vasıta, yol yokken bunun verilmemesi gerekiyor. Nerede sürülecek? Büyükşehir'den yeni yerler verilmesini istiyoruz. Ölümlü trafik kazasında Antalya iyi değil. Yüzde 40'ta motosikletliler." "KONUYU MECLİSE SUNACAĞIZ" Kazada iki gencin hayatını kaybettiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Bu konu çok hassas, bir tek gencimizi kaybetmeye dayanamayız. Böyle bir acıyı Allah kimseye göstermesin. O yüzden bu scooterlarla ilgili durumu meclise sunacağız. İnşallah bu konuda kısa zamanda yeniden bir düzenleme yapılır. Önlemler, yasa ve mevzuatlara tabi. Türkiye'de çok karışık bir mevzuat var. Çocuklar bizim geleceğimizdi. Allah rahmet eylesin ve ailelerine de sabırlar diliyorum" dedi.