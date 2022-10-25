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Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da gerçekleşen scooter faciasında kaza raporu ortaya çıktı! - son dakika haberleri
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Scooterdaki liseli 2 arkadaşın öldüğü kaza, yaya geçidinde meydana gelmiş

Antalya'da meydana gelen ve iki gencin yaşamını yitirdiği scooter faciasında kaza raporu ortaya çıktı. Buna göre raporda otomobil sürücüsünün 'yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmamak', scooterdaki gençlerin ise 'aracı yaya yolunda kullanmak' kuralını ihlal ettiği belirtildi

Antalya'da gerçekleşen scooter faciasında kaza raporu ortaya çıktı! - son dakika haberleri
Scooter faciasında kaza raporu ortaya çıktı!
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DHA

Antalya'da otomobilin çarptığı scooterdaki Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan´ın (17) yaşamını yitirdiği kaza sonrası polisin tuttuğu rapor ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre raporda, otomobil sürücüsünün 'yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmamak', scooterdaki gençlerin ise 'aracı yaya yolunda kullanmak' kuralını ihlal ettiği belirtildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza ise güvenlik ve mobese kameralarına yansıdı. Yaşamını yitiren lise öğrencisi 2 gencin arkadaşları, cadde üzerindeki kaza yerine kırmızı karanfil bıraktı. Aydınlatma direğine ise Balcı ve Kayahan´ın fotoğrafları asıldı.

Kaza, 22 Ekim gecesi Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan scooterdaki gençlere, hızlı olduğu belirtilen Muhammed Can G. (23) yönetimindeki otomobil çarptı. Balcı ve Kayahan, çağırılan ambulansla kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can G., çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

"BİR ANDA YOLA ÇIKTILAR"

Üniversite öğrencisi Muhammed Can G., mahkemedeki ifadesinde, "Sol şeritte yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halinde idim. Orta refüjden palmiye ağaçlarının arasından iki şahıs bir anda yola çıktı ve direksiyonu sağa kırdım, ancak kaza gerçekleşti" dedi. Yolun hız limitinin 70 kilometre olduğunu belirten Gülmez'in avukatı ise maktullerin bir scootera iki kişi binmeleri nedeniyle kusurlu olduklarını ileri sürdü.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Bu arada saat 23.43'te meydana gelen kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına ve caddedeki mobese kameralarına yansıdı. Scooterlı gençlerin kameralara giren görüntülerde ana caddede yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin hızla gelip yolun ortasında liselilere çarpması ve fren yapıp durması yer alıyor.

KAZA RAPORUNDA İKİ KUSUR

Polisin olay yerinde tuttuğu kaza raporunda ise her iki taraf da kusurlu yer aldı. Raporda, "Sürücü Muhammed Can G., sevk ve idaresindeki aracı ile Portakal Çiçeği Caddesi üzeri Şehitlik Kavşağı istikametinden gelip Sampi Kavşağı istikametine seyir halindeyken, 1466 Sokak yanındaki yaya geçidine geldiğinde, aracının ön sol kısımları ile yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen ve sürücüsü tespit edilemeyen elektrikli scooter tabir edilen aracın sağ yan kısımlarına çarpması neticesi 2 araçlı ve yaralamalı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazanın oluşumunda scooter sürücüsü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 66 (Aracını yaya yolunda kullanmak) kuralını ihlal ettiği, otomobil sürücüsünün ise aynı kanunun 52/1a (yaya geçitlerine yaklaşırken aracının hızını azaltmamak) kuralını ihlal ettiği görüşüne varılmıştır" denildi.

OLAY YERİNDE KARANFİLLER

Lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan´ı sınıf arkadaşları da unutmadı. Acı haberle yıkılan iki gencin arkadaşları, cadde üzerindeki kaza yerine kırmızı karanfil bıraktı. Aydınlatma direğine ise Balcı ve Kayahan´ın fotoğrafı asıldı. Kazanın yaşandığı mahallede oturanlar da çiçeklerin bırakıldığı yerde dua etti.

SCOOTER KULLANIMINDA YASAL MEVZUATA GÜNCELLEME İSTEDİĞİ

Scooter kazasıyla gündeme gelen Antalya'da yerel yöneticiler, 14 Nisan 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan elektrikli scooter kullanımına ilişkin yasal düzenlemenin güncellenmesi gerektiğini savundu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Scooter mevzuatında, bu araç kendi yolunda ve bisiklet yolunda kullanılır, özel yol yok ise her yerde kullanılır diyor. En büyük sorunumuz bu" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise konuyu belediye meclisine getireceğini söyledi.

Resmi Gazete'de 14 Nisan 2021'de Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri bakanlıkları tarafından hazırlanan elektrikli scooter kullanımına ilişkin ilk yasal düzenleme yapıldı. Ancak zamanla elektrikli scooterlar diğer araç sürücüleri ve yayalar için tehlikeli hal almaya başladı.

Turizm kenti Antalya'da elektrikli scooter kullanan 2 liselinin otomobil çarpması sonucu hayatlarını kaybetmesi, kentte bu araçları tekrar gündeme getirdi. Özellikle gençler tarafından sıklıkla kullanılan scooterların trafikte tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı. Yaşanan kazalara rağmen sürücülerin kask takmadığı ve kırmızı ışık kurallarını da dinlemediği görüldü. Bazı kullanıcılar ise yasak olmasına rağmen iki kişi binerek araçların arasında yoluna devam etti. Antalya'da bu yılki kazalarda 2'si lise öğrencisi biri turist 3 kişi yaşamını yitirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı
Antalya Valisi Ersin Yazıcı

VALİ YAZICI: AĞIR SONUÇLARI OLUYOR

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte hızla sayıları artan scooterlarla ilgili şunları söyledi:

"Scooter mevzuatında, bu araç kendi yolunda ve bisiklet yolunda kullanılır, özel yol yok ise her yerde kullanılır diyor. En büyük sorunumuz bu. Belediyeler alan kiralıyorlar. Yol da belediyenin işi. Büyükşehir Belediye Başkanı ile konuştuk, en azından mevcutta durmamız gerekiyor. Özel yol yok ise normal yolu kullanıyor, en büyük problem bu. Ağır, kötü sonuçları oluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştüm, İçişleri Bakanı'na konuyu ilettim. Scooter ilgili mevzuat değişikliği düşünülüyor. Yaygınlaşan bir vasıta, yol yokken bunun verilmemesi gerekiyor. Nerede sürülecek? Büyükşehir'den yeni yerler verilmesini istiyoruz. Ölümlü trafik kazasında Antalya iyi değil. Yüzde 40'ta motosikletliler."

"KONUYU MECLİSE SUNACAĞIZ"

Kazada iki gencin hayatını kaybettiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Bu konu çok hassas, bir tek gencimizi kaybetmeye dayanamayız. Böyle bir acıyı Allah kimseye göstermesin. O yüzden bu scooterlarla ilgili durumu meclise sunacağız. İnşallah bu konuda kısa zamanda yeniden bir düzenleme yapılır. Önlemler, yasa ve mevzuatlara tabi. Türkiye'de çok karışık bir mevzuat var. Çocuklar bizim geleceğimizdi. Allah rahmet eylesin ve ailelerine de sabırlar diliyorum" dedi.

Antalya B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı Muhittin B&ouml;cek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

"YOL YAPIMIZA UYGUN DEĞİL"

Scooter ile ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Gün geçmiyor ki scooter ve motorlu araçların bir arada çalışmasından kaynaklı sıkıntı yaşamayalım. Scooter kullanımı Türkiye genelinde bizim trafik ve yol yapımıza çok uygun değil. Kurallara uyup, amacına uygun kullanan insanlar da var belki ama scooter kullanan kurala uysa trafikte araç uymuyor. Araç uysa scooter kullanan uymuyor. Dar alanda çözüm olmadı ve çok sayıda insanımızın yaşamına mal oldu. Türkiye genelinde ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Scooter kullanımı yol kriterlerine bağlanmalı. Bunları yapamıyorsak ya da yollarımız buna uygun değil diye görüyorsak tamamen kaldırabiliriz. Bizim bir yetkimiz yok maalesef" diye konuştu.

"ZABITAYA YETKİ VERİLMELİ"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise scooterların insan hayatına çok hızlı bir şekilde girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sokaklara çıkmaya başladığında henüz bir yasal düzenleme, hukuki bir metin de yoktu. Scooter sahada hızla kullanılmasından çok sonra bir hukuki düzenleme yapıldı ama o da ihtiyaçların gerisinde kaldı. Ehliyet sorulmadan, yaş sınırı koyulmadan, kask mecburiyeti getirilmeden, cihazlara hız sınırı konulmadan uygulamaya devam etti. Bunun sonucunda da kaçınılmaz olarak çok sayıda kaza duymaya başladık. Ölümlü kazalar gittikçe sıklaştı. Bununla ilgili mutlaka yeni düzenleme yapılması lazım. Sürücülere yaş sınırı, cihazlara elektronik hız sınırı getirilmesi gerekiyor. İlçe belediyelerinin bu konuda yetkisi yok. Zabıtamıza yasal düzenlemeyle yetki verilmesi kontrol anlamında daha etkili bir yol olacaktır."

"KAZAYA SEBEBİYET VERİYORLAR"

Scooterların sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin sorunu haline geldiğini belirten Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, "Son zamanlarda otobüslerimiz durağa gireceği zaman sağ ve orta kapılarda vatandaşların ineceği esnada sağından geçtikleri zaman kazaya sebebiyet veriyorlar. Şehrin birçok noktasında kaldırımları işgal ediyorlar" dedi.

Bu araçların bir yönetmeliği olduğuna dikkati çeken Arslan, "50 kilometreyi geçen caddelerde bunların kullanımı normal şartlarda yasak. Bununla ilgili polisin uygulama yapması gerekiyor. İlçe bazında da nüfusa göre bir adedinin olması gerekiyor. Şu an geldiğimiz noktada çığ gibi büyüyen scooter kullanımı var. Bazı scooter kullanıcıları ters yönden gidiyor. Bazılarına birden fazla kişi biniyor. Sürekli uygulama yapılırsa caydırıcı olur. 15 yaş üzerinde vatandaşlarımızın kullanması gerekiyor" diye konuştu.

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