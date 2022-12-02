İstanbul'da scooterların hız sınırı düşürüldü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi’nde yapıldı.
SCOOTERLA İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI
İHA'da yer alan habere göre İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son zamanlarda yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooter ilgili düzenlemeye gidildi.
HIZ LİMİTİ 20 KM'YE DÜŞÜRÜLDÜ
Yapılan düzenlemeye göre paylaşımlı elektrikli scooter hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.
YORUMLAR