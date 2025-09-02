Scott Wolf ve Kelley Wolf'un olaylı boşanması: Eşinin telefon numarasını ifşa etti

Evlilikleri boyunca üç çocuk sahibi olan oyuncu Scott Wolf ile Kelley Wolf, 21 yıllık birlikteliklerini bitirirken büyük bir çekişme içine girdi. 2004'te evlenen Scott Wolf ile Kelley Wolf, haziran ayında ayrılmalarından beri karakol ve mahkeme salonu arasında gidip geliyor.

Ayrı yaşayan çiftin şiddetli kavgalarının ardından Scott Wolf, saldırı suçundan gözaltına alınmış, sonrasında serbest bırakılsa da aynı davranışları sergilemeye devam edince başı polislerle derde girmekten kurtulamamıştı.

Sosyal medya hesabından aylardır çocuklarını göremediğini açıklayan Kelley Wolf ise eski eşinden intikam almak için onun telefon numarası dâhil birtakım kişisel bilgilerini ifşa etti. Kişisel kimlik bilgilerinin elektronik ortamda ifşa edilmesiyle ilgili iki suçlamayla karşılaşan Kelley Wolf, tutuklanmasının ardından çıktığı mahkemede, hem eski eşine hem de üç çocuğuna yaklaşmaktan men edildi. 48 yaşındaki Kelley Wolf, iki günlük tutukluluğun ardından 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan Kelley Wolf, artık eski eşi Scott Wolf ve çocuklarından en az 100 metre uzakta durmak zorunda. Bu yaşananların ardından çok büyük bir ihtimalle çocukları 16 yaşındaki Jackson, 12 yaşındaki Miller ve 11 yaşındaki Lucy’nin velayetini de kaybedeceği düşünülüyor.