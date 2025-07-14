Scottie Wilbekin: Türk Milli Takımı'nda oynamak isterim

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Scottie Wilbekin, kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Wilbekin, yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan sürecin istemediği bir şekilde sonuçlandığını hatırlattı.

"HER ZAMAN TÜRK TAKIMI İÇİN OYNAMAK İSTERİM"

Türkiye'nin kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran 32 yaşındaki basketbolcu, "Darüşşafaka formasıyla bu ülkeye geldim ve üç sezon geçirdim. Fenerbahçe formasıyla da dördüncü sezonuma gireceğim. Bu süreçte çok fazla özel anı ve başarıyı bu ülkede yaşadım. Bu özel anlardan biri de kesinlikle Türk Milli Takımı'nda yer alabilmekti. Geçmişte yaşanan sürece tekrar dönmek istemiyorum ama sonuç olarak bu durum benim hiç istemediğim bir şekilde sonuçlandı. Belirtmek isterim ki ben bu formayı her zaman büyük bir gururla giydim ve bundan sonra da fırsat olması halinde her zaman Türk Milli Takımı için oynamak isterim." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Beko ile tarihi bir sezon geçirdiklerini anlatan Wilbekin, sakatlık sonrası dönüş sürecine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Benim için şanssız bir dönemdi ama maalesef sakatlıklar da bu oyunun, bu işin bir parçası. Önemli olan bu süreçleri güçlü bir şekilde atlatıp hedeflerinize kaldığınız yerden devam edebilecek seviyeye gelmek ve ben de buna gayret ettim. Tabii en büyük tesellim ve mutluluk kaynağım, takım arkadaşlarımın geçirdiği harika sezon oldu. Aslında karmaşık duygular yaşadım çünkü onlarla sahada olup birlikte mücadele etmek isterdim. Ama sonuçta takımımım için çok iyi bir sezondu. Benim de en büyük amacım gelecek sezon en iyi şekilde sahalara dönüş yapıp kazanılacak yeni kupalarda onlarla birlikte olmak."