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Scoutium’dan çıkan bir scout daha Süper Lig kariyerine başladı

Dijital futbol gözlemciliği platformu Scoutium’da sisteme girerek yaptıkları futbolcu değerlendirmeleri sonucund, online eğitim alarak profesyonel scout olan futbolseverlere bir yenisi daha eklendi. Scoutium scoutlarından Ahmet Faruk Çoban, genç yetenekleri artık Göztepe için keşfedecek. Böylece dijital futbol gözlemciliği platformundan çıkıp kariyerini Süper Lig seviyesine taşıyan scout’ların sayısı da 12’ye ulaşmış oldu.

Scoutium’dan çıkan bir scout daha Süper Lig kariyerine başladı - Haberler
Dijital futbol gözlemciliğinden Süper Lig’e
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HABERTURK.COM

Dünya genelinde yükselen dijital futbol gözlemciliği alanında çalışan Türkiye merkezli tek şirket olan Scoutium, futbol severlere scouting alanında kariyer fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Scoutium’da yaklaşık 2 senedir gerçekleştirdiği analizlerle dikkat çeken Ahmet Faruk Çoban, Göztepe Spor Kulübüne scout olarak transfer oldu.

2020 yılında aldığı TwoZero Ventures’ın önderliğinde aldığı 2 milyon dolarlık fonlama ile çalışmalarına devam eden Scoutium, Ahmet Faruk Çoban’ın Göztepe’de işe başlamasıyla beraber toplam 12 scoutuna Süper Lig seviyesinde çalışma fırsatı yarattı.

Maç izlemeyi futbol oynamak kadar çok sevdiğini söyleyen Ahmet Faruk Çoban, “2019 yılında Scoutium ile arkadaşlarım sayesinde tanıştım. Gerçekleştirdiğim yüzlerce analiz sayesinde hem büyük bir tecrübe kazandım hem de gelir elde ettim. Yaptığım analizler sisteme dahil olan 25 kulüp tarafından incelendi. Scoutium sayesinde genç yaşımda profesyonelliğe adım attım ve artık Göztepe gibi büyük bir camiada çalışıyorum” dedi.

'HEDEFİMİZ YURTDIŞI'

Türkiye ve dünyada ilk olan bir iş modelini yerli bir girişimle hayata geçirdiklerini ve bu alanda 3 yılı geride bıraktıklarını akratan Scoutium CEO’su Efe Aydın, “Global bir marka olma hedefiyle çıktığımız bu yolda tamamen dijital bir şekilde seçilen scoutlarımız, yine dijital olarak aldıkları eğitimler ve yaptıkları analizler sonucunda Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekiyor. İş modelimizle futbolcuların kulüpler tarafından keşfedilmesini sağlarken aynı zamanda futbolseverlerin de scout olarak keşfedilmesine fırsat yaratıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki dönemde ‘scout’larımızın yurtdışındaki kulüplerde çalışma fırsatını yakalaması” diye konuştu.

Scoutium Academy'deki eğitimlerle profesyonel scout olmak için academy.scoutium.com adresi üzerinden sisteme girip, başvuru yapılabiliyor. Scoutium'un futbolcu, scout, video uzmanı ve futbolseverler için iOS ve Android platformunda mobil uygulaması da bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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