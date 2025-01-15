Sean Penn'den tartışmalı yangın kıyaslaması: Batıdaki Gazze gibi!

Sean Penn, Los Angeles'ta devam eden yangınların yol açtığı yıkımı, Orta Doğu'daki hasara benzetti.

64 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, yangında küle dönen Pacific Palisades'te verdiği bir röportajda; "Bu, uzun zamandır bölgedeki herkesin en kötü durum senaryosu endişesiydi" dedi.

Sean Penn, İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmaya atıfta bulunarak, "Bir nevi batıdaki Gazze" ifadesini kullandı.

Yangınların hızla patlak verip şehri yerle bir etmesinin, hatta her yıl endişe kaynağı olan bölgelerde bile, ne kadar şoke edici olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Bu bölgede orman yangınları olacağını biliyoruz. İnsanlar bunu bilerek burada yaşamayı seçiyor. Ancak özellikle Pacific Palisades ve Altadena gibi yerlerde yaşayan insanlar için bu çok beklenmedik bir durum" dedi.

ABD'li yıldız, California Valisi Gavin Newsome ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass gibi üst düzey yetkililere yönelik sert eleştirilere de karşı çıktı.

"Her bir itfaiyeciye teşekkür ediyorum" diyen Sean Penn, "Ama bizim sahip olduğumuz türden rüzgarlarda, insanlığın bizden daha büyük ve daha güçlü bir çözüm bulduğunu düşünmüyorum" iddiasında bulundu.