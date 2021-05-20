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Seat fabrikada robotları devreye aldı

Seat’ın İspanya’da bulunan Martorell fabrikasında çalışanların işlerini kolaylaştırmak için tasarlanan EffiBOT adlı akıllı robotlar çalışmaya başladı. Çalışanları otonom şekilde takip edebilen bu robotların, 250 kiloya kadar taşıma ve 500 kiloya kadar çekme kapasitesi ile otomobil montajında ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri taşıyabildiği belirtildi

Seat fabrikada robotları devreye aldı
HABERTURK.COM

İspanyol otomobil üreticisi Seat, Martorell fabrikasında robotlara görev verdi. EffiBOT olarak adlandırılan akıllı robotların, parçaların taşınması gibi işlerde çalışanlara yardımcı olması için kullanıldığı ve 250 kiloya kadar taşıma 500 kiloya kadar çekme kapasitesine sahip olduğu açıklandı.

Verilen bilgiye göre, robotlar 360 derecelik değerleri işleyerek, fabrikada dolaşırken yollarına çıkan herhangi bir kişi veya nesneyi tanıyabiliyor. Çalışanlar üzerlerinde herhangi bir cihaz bulundurmalarına gerek kalmadan EffiBOT’un ekranına dokunarak robotların kendilerini takip etmesini sağlıyor. Bu sayede otomobil montajı için ihtiyaç duyulan her türlü malzemeyi robotlara taşıtabiliyorlar.

EffiBOT, Seat’ın işbirliği yaptığı Fransız Effidence şirketi tarafından geliştirildi. Üretim süreçlerine uyum sağlamayı ve şirketin farklı alanları arasındaki kaynakları ve iletişimi daha verimli yönetmeyi amaçlayan EffiBOT’lar olarak adlandırılan bu robotlar, İspanya'da ilk olarak Seat tarafından devreye alındı.

Seat Üretim ve Lojistik Başkan Yardımcısı Herbert Steiner, "Otonom mobil robotlar, otomotiv sektöründe yenilik konusunda ön planda yer almamızı sağlıyor. Ayrıca, çalışanların işlerini kolaylaştırmak için robotların onlarla nasıl ortak çalışmaya dayalı iş yapabileceğinin açık bir örneğini gözler önüne seriyor. Onların bir araya gelmesi Endüstri 4.0'ı sürdürmeye ve bizi daha verimli, esnek, çevik ve rekabetçi hale getirmeye katkı sağlıyor" dedi.

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