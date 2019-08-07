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HaberlerOtomobilSeat Leon 1 miyon adet sattı

Üçüncü neslinde 1 milyon adetlik satış rakamına ulaştı

Seat'ın kompakt sınıftaki temsilcisi Leon, 2012'den beri yollarda olan üçüncü nesli ile 1 milyon adetlik satış rakamına ulaştı. Şirketten yapılan açıklamada, Leon’un en çok tercih edildiği pazarların, 237 bin 558 adet satışla Almanya, 206 bin 785 adet satışla İspanya, 131 bin 62 adet satışla İngiltere ve 49 bin 223 adet satışla Türkiye olduğu bildirildi

Seat Leon

Seat’ın kompakt modeli Leon, 2012 yılında pazara sunulan üçüncü neslinin lansmanından bu yana 1 milyon adetlik satış rakamına ulaştı.

Bu sonuçla, Leon, 30 yıl boyunca Ibiza’nın hakimiyetinde olan Seat’ın en çok satılan otomobili unvanını almaya hak kazandı. 

Şirketten yapılan açıklamada, Leon’un en çok tercih edildiği pazarların, 237 bin 558 adet satışla Almanya, 206 bin 785 adet satışla İspanya, 131 bin 62 adet satışla İngiltere ve 49 bin 223 adet satışla Türkiye olduğu bildirildi.

Seat Başkanı Luca de Meo, Leon’un satış başarısı ile ilgili olarak, "Leon, beş kıtada Seat müşterileri tarafından en çok tanınan ve beğenilen otomobil. Leon, şirketin dönüşümünün arkasında yatan en önemli itici güçlerden biri oldu. Leon modelimiz, Seat’ın 2018 yılında gerçekleştirdiği 517 bin 600 adetlik rekor satış rakamına da büyük katkı sağladı" dedi.

İSPANYOL MARKAYI KÂRA GEÇİRDİ

Seat'ın Martorell fabrikasında üretilen Leon, Volkswagen Group’un 800 milyon euroluk bir yatırım planıyla geliştirilen modüler MQB platformunda inşa ediliyor. 

Leon’un satış rakamları, Seat’ın yakın tarihini ticari ve finansal açılardan dönüşüme soktu ve markanın imajında önemli bir rol oynadı.

Öte yandan, Leon, her bir Seat modeli başına sağlanan karlılık marjını da artırdı. Bu sayede, 2012 yılında zarar açıklayan marka, ilerleyen yıllarda yerini kârlılığa geçti.

Seat, 2018 yılında 294 milyon euro vergi sonrası kâr ile marka tarihinin en iyi rakamlarına ulaşırken, 2012 yılında toplamda 321 bin adet otomobil satan marka, 2019 yılının ilk 6 ayında 314 bin 300 adetlik satış gerçekleştirdi. Markanın 2019 yılının ilk altı ayında sattığı her dört otomobilden biri Leon oldu.

20 YILDIR YOLLARDA

Ekim 1999'da piyasaya sürülen ilk nesil Leon, 534 bin 797 adet satılmıştı. Modelin ikinci nesli ise 675 bin 915 adetlik satış rakamına ulaştı.

Üçüncü nesli ise 1 milyon adet satılan otomobil, piyasada olduğu 20 yıl boyunca toplamda 2 milyon 210 bin adet satıldı.

Rakamlar, mevcut neslin, son 20 yıldaki Leon satışlarının yüzde 45’ini oluşturduğunu gösteriyor.

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