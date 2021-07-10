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Ocak ayında Türkiye’de yeni jenerasyonuyla satışa sunulan Seat'ın kompakt sınıf üyesi Leon, yeni motor ve donanım seçeneklerine kavuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Leon’un yeni 1.5 eTSI ACT DSG otomatik vites seçeneği 150 beygir güç üretiyor. Otomobilin DSG seçenekleri 48V hafif-hibrit (mHEV) teknolojisine sahip. Yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde iyileşme sağlayan eTSI olarak adlandırılan bu sistem, araca kalkış esnasında destek sağlamak amacıyla devreye giriyor.

1.5 litrelik motorlar, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak için Aktif Silindir Yönetimi (ACT) özelliğine de sahip. Bazı sürüş koşullarında motor, yakıt tüketimini azaltmak için yalnızca iki silindir ile çalışıyor.



Verilen bilgiye göre, yeni Leon 1.5 eTSI 150 HP DSG motor seçeneği, yeni donanım seviyeleri Xcellence ve FR ile alınabiliyor. Xcellence donanım seviyesinde daha konforlu öğeler yer alırken, FR donanım seviyesinde ise, sportif öğeler göze çarpıyor.

İki donanım seviyesinde de 17” alüminyum alaşımlı jantlar, ‘Infinite LED’ Arka Farlar, Üç Bölgeli Otomatik Klima, 10.25” Dijital Gösterge Paneli, 10” Multimedya Sistemi, LED Ambiyans Aydınlatması gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Seat'tan yapılan açıklamaya göre, yeni Leon 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG modeli Xcellence donanım seviyesinde 375 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla yetkili satıcılarda satışa sunuldu. FR donanım seviyesi ise Temmuz ayının son haftasında Türkiye'ye gelecek.