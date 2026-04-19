        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Sebastian Hahn: İkinci yarıda iyi bir iş çıkardık

        Sebastian Hahn: İkinci yarıda iyi bir iş çıkardık

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Samsunspor'un yardımcı antrenörü Sebastian Hahn, "İkinci yarıda iyi bir iş çıkardık ve 2 fantastik gol attık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 19:58 Güncelleme:
        "İkinci yarıda iyi bir iş çıkardık"

        Samsunspor'un yardımcı antrenörü Sebastian Hahn, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından iki yarıda iyi iş çıkardıklarını belirtti.

        Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'in 3 maçlık cezası nedeniyle müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Sebastian Hahn katıldı.

        Hahn, galibiyetten ötürü oyuncularını kutladı.

        "İKİNCİ YARIDA İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

        Beşiktaş'ı kendi sahalarında 25 yıl sonra yendiklerine dikkati çeken Hahn, "Beşiktaş'a karşı aldığımız galibiyet sebebiyle çok mutluyuz. Çünkü evimizde 25 yıl aradan sonra galip gelmek bizi mutlu etti. Taraftarımız da galibiyeti bekliyordu. İlk yarı kusursuz bir performans gösterdik diyemem ama ilk yarı bittikten sonra ikinci yarıya iyi enerjiyle başladık. İkinci yarıda iyi bir iş çıkardık ve 2 fantastik gol attık." ifadelerini kullandı.

        Hahn, ilk yarıdaki kötü oyundan sonra ikinci yarıya iyi başlamanın takımın durumunun iyi olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

