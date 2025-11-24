Şebnem Bozoklu, 'Rüya Gibi'de

SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yeni dizisi 'Rüya Gibi'de sevilen oyuncu Şebnem Bozoklu, 'Fiko' karakterine hayat veriyor. Bozoklu, canlandırdığı karakteri anlattı

Kuaför Aydan’ın (Seda Bakan), manikürcü arkadaşı olan 'Fiko' dizide eğlenceli ve neşe dolu karakteriyle izleyenlerin gönlünü fethedecek. Yeni bir hayat kurmak zorunda kalan Aydan’la birlikte çetin bir mücadele verecek olan 'Fiko'yu, Şebnem Bozoklu şöyle anlattı; “Fiko, biraz da adı gibi. Onu gördüğünüz anda bir sempati hissediyorsunuz. Bunun sebebi koşulsuz bir şekilde iyilik odaklı bir karakter olması. Aynı zamanda çok becerikli, hayal kuran ve kurduğu hayalleri gerçekleştirebilmek için çabalayan biri. Eşini, dostunu, arkadaşlarını çok önemseyen ve yardımcı olmak için de elinden geleni yapan biri. İzleyicilerin Fiko’yu seveceğini düşünüyorum” dedi.

REKLAM

“ÇEKİMLERDE FİKO’NUN SANATINI GERÇEKTEN İCRA EDİYORUM”

Manikürcü olan 'Fiko' karakterine, meslek profesyoneli arkadaşlarından destek alarak çalıştığını söyleyen Şebnem Bozoklu; “Fiko’nun mesleği kolay oynanabilecek bir meslek değil. Sahnelerin çekimlerinde onun sanatını, zanaatını gerçekten icra ediyorum. O yüzden hazırlık sürecinde oldukça çalıştığımı söyleyebilirim” dedi.