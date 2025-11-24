Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Şebnem Bozoklu, 'Rüya Gibi'de

        Şebnem Bozoklu, 'Rüya Gibi'de

        SHOW TV'nin, yeni dizisi 'Rüya Gibi'de Fiko'yu canlandıran Şebnem Bozoklu, canlandırdığı karakteri ilk kez anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 11:31 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şebnem Bozoklu 'Rüya Gibi'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yeni dizisi 'Rüya Gibi'de sevilen oyuncu Şebnem Bozoklu, 'Fiko' karakterine hayat veriyor. Bozoklu, canlandırdığı karakteri anlattı

        Kuaför Aydan’ın (Seda Bakan), manikürcü arkadaşı olan 'Fiko' dizide eğlenceli ve neşe dolu karakteriyle izleyenlerin gönlünü fethedecek. Yeni bir hayat kurmak zorunda kalan Aydan’la birlikte çetin bir mücadele verecek olan 'Fiko'yu, Şebnem Bozoklu şöyle anlattı; “Fiko, biraz da adı gibi. Onu gördüğünüz anda bir sempati hissediyorsunuz. Bunun sebebi koşulsuz bir şekilde iyilik odaklı bir karakter olması. Aynı zamanda çok becerikli, hayal kuran ve kurduğu hayalleri gerçekleştirebilmek için çabalayan biri. Eşini, dostunu, arkadaşlarını çok önemseyen ve yardımcı olmak için de elinden geleni yapan biri. İzleyicilerin Fiko’yu seveceğini düşünüyorum” dedi.

        REKLAM

        “ÇEKİMLERDE FİKO’NUN SANATINI GERÇEKTEN İCRA EDİYORUM”

        Manikürcü olan 'Fiko' karakterine, meslek profesyoneli arkadaşlarından destek alarak çalıştığını söyleyen Şebnem Bozoklu; “Fiko’nun mesleği kolay oynanabilecek bir meslek değil. Sahnelerin çekimlerinde onun sanatını, zanaatını gerçekten icra ediyorum. O yüzden hazırlık sürecinde oldukça çalıştığımı söyleyebilirim” dedi.

        İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan’ın (Seda Bakan) gizemli patronu Emir’le (Uğur Güneş) çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alan 'Rüya Gibi'nin başrollerinde; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar yer alıyor. Senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini Selim Demirdelen’in yürüttüğü 'Rüya Gibi', çok yakında SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #şebnem bozoklu
        #Rüya Gib
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!