Kübra'nın ceset parçaları barajda bulundu

Burdur'da Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından götürüldüğü ormanda silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, daha sonra çıkarılıp yakıldığı, ardandan parçalandığı ortaya çıkan Kübra Yapıcı'ya (30) ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları, Antalya'daki Korkuteli Barajı'nda bulundu... Daha Fazla Göster Burdur'da Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından götürüldüğü ormanda silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, daha sonra çıkarılıp yakıldığı, ardandan parçalandığı ortaya çıkan Kübra Yapıcı'ya (30) ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları, Antalya'daki Korkuteli Barajı'nda bulundu. Parçalar incelenmek üzere Burdur'un Bucak ilçesinde morga konuldu. (DHA) Daha Az Göster