Şebnem Ferah konseri ne zaman, nerede olacak? Şebnem Ferah konser biletleri ne kadar?
Türk rock müziğinin en önemli figürlerinden Şebnem Ferah, uzun yıllar süren sessizliğin ardından sahnelere geri dönmeye hazırlanırken hayranlarından yoğun ilgi gördü. 3 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek ilk konserin biletleri dakikalar içinde tükenirken, organizasyon ekibi ikinci konser tarihini resmen duyurdu. "Sil Baştan", "Hoşçakal" ve "Mayın Tarlası" gibi unutulmaz şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı unutulmaz şarkılarıyla yeniden hayranları ile buluşacak. Peki, Şebnem Ferah ikinci konseri ne zaman, nerede yapılacak? Şebnem Ferah konseri biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte Şebnem Ferah 2. konser tarihi ve bilet fiyatları...
Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından yeniden sahnelere dönüyor. İlk konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi sonrası yoğun talep üzerine ikinci konser kararı alındı. Hayranlarının büyük heyecan yaşadığı gelişmeyle birlikte yeni konser tarihi de netleşti. İlk olarak 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park sahnesinde sevenleriyle buluşacak olan Şebnem Ferah, ikinci konserini ise haziran ayının sonunda gerçekleştirecek. Sanatçının yeniden konser vermesi müzik dünyasında büyük yankı uyandırırken, hayranları sosyal medya üzerinden “efsane geri döndü” yorumları yaptı. Peki, Şebnem Ferah 2. konseri ne zaman, nerede olacak? Şebnem Ferah konseri biletleri ne kadar, satışa çıktı mı? İşte detaylar...
ŞEBNEM FERAH İKİNCİ KONSER NE ZAMAN?
Şebnem Ferah’ın ikinci konseri için satış takvimi de açıklandı. İlk olarak 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park sahnesinde sevenleriyle buluşacak olan Şebnem Ferah, ikinci konserini ise 27 Haziran 2026 Cumartesi günü verecek.
ŞEBNEM FERAH KONSERİ NEREDE OLACAK?
Şebnem Ferah, 27 Haziran Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.
ŞEBNEM FERAH KONSERİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Organizasyon tarafından yapılan duyuruya göre yeni konser biletleri 8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 15.00 itibarıyla satışa sunulacak. İlk konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi nedeniyle ikinci konser için de yoğun talep bekleniyor.
ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
6 Mayıs Çarşamba günü satışa çıkan 3 Haziran konserinin biletleri 2500 TL'den satışa sunulmuştu. Herhangi bir değişiklik olmaması halinde 27 Haziran Şebnem Ferah konser biletlerinin yine 2500 TL'den satışa sunulması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.