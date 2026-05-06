        ŞEBNEM FERAH KONSER TARİHİ 2026: Şebnem Ferah konseri nerede ve ne zaman? Şebnem Ferah konser biletleri dakikalar içinde tükendi!

        Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, yıllar sonra sahnelere dönüş kararıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımın ardından gözler "Şebnem Ferah konseri ne zaman, nerede yapılacak?" sorularına çevrilirken, konser biletleri satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde tükendi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği dev organizasyonun ne zaman ve nerede yapılacağı araştırılıyor. İşte Şebnem Ferah konser hakkında bilgiler...

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 15:46 Güncelleme:
        Rock müziğin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, uzun aranın ardından vereceği İstanbul konseriyle yeniden gündemin zirvesine yerleşti. “Şebnem Ferah konseri nerede yapılacak, ne zaman sahne alacak?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, düzenlenecek konserin biletleri kısa sürede tamamen tükendi. Hayranlarının yıllardır beklediği dönüş konseri için büyük bir talep oluşurken, sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Şebnem Ferah’ın sahne performansı ve konser repertuvarı şimdiden merak konusu olurken, organizasyonun 2026’nın en çok konuşulan müzik etkinliklerinden biri olması bekleniyor. İşte detaylar...

        ŞEBNEM FERAH KONSERİ BİLETLERİ DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

        Şebnem Ferah konserinin biletleri 6 Mayıs saat 12.00'de satışa çıktı. 2500 TL ve 3600 TL'den satışa çıkan biletler 12 dakika içerisinde tükendi.

        HAYRANLAR BAŞKA KONSERLER TALEP ETTİ

        Hayranları internet üzerinden satışa çıkan biletleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. 280 bin kişi online sıraya girdi. Şebnem Ferah'ın bilet alamayan hayranları sosyal medya üzerinden isyanını dile getirdi. Hayranları, Şebnem Ferah'tan başka konserler de talep etti.

        ŞEBNEM FERAH KONSERİ 2026 NEREDE VE NE ZAMAN?

        Konser 3 Haziran 2026’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.

        SON KONSERİ 2020'DE VERMİŞTİ

        Şebnem Ferah, son konserini 2020’de vermişti. Sanatçı, 2023 yılındaki 51'inci yaş gününde yaptığı paylaşımda, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım" ifadelerini kullanmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
