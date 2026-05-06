Şebnem Ferah konser tarihi 2026: Biletler tükendi! Şebnem Ferah konseri nerede ve ne zaman?
Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, yıllar sonra sahnelere dönüş kararıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımın ardından gözler "Şebnem Ferah konseri ne zaman, nerede yapılacak?" sorularına çevrilirken, konser biletleri satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde tükendi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği dev organizasyonun ne zaman ve nerede yapılacağı araştırılıyor. İşte Şebnem Ferah konser hakkında bilgiler...
ŞEBNEM FERAH KONSERİ BİLETLERİ DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ
Şebnem Ferah konserinin biletleri 6 Mayıs saat 12.00'de satışa çıktı. 2500 TL ve 3600 TL'den satışa çıkan biletler 12 dakika içerisinde tükendi.
HAYRANLAR BAŞKA KONSERLER TALEP ETTİ
Hayranları internet üzerinden satışa çıkan biletleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. 280 bin kişi online sıraya girdi. Şebnem Ferah'ın bilet alamayan hayranları sosyal medya üzerinden isyanını dile getirdi. Hayranları, Şebnem Ferah'tan başka konserler de talep etti.
ŞEBNEM FERAH KONSERİ 2026 NEREDE VE NE ZAMAN?
Konser 3 Haziran 2026’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.
SON KONSERİ 2020'DE VERMİŞTİ
Şebnem Ferah, son konserini 2020’de vermişti. Sanatçı, 2023 yılındaki 51'inci yaş gününde yaptığı paylaşımda, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım" ifadelerini kullanmıştı.