Türkiye’nin büyük yaş meyve ve sebze üretici ve ihracatçılarından Altun Gıda, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptı. Başvurusunda yer alan taslak izahnameye göre şirket, çıkarılmış sermayesini 127 milyon TL’den 142 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 15 milyon TL nominal değerli 15 milyon adet pay ve ortaklardan 5 milyon TL nominal değerli 5 milyon adet pay olmak üzere toplam 20 milyon TL değerli 20 milyon adet payları halka arz etmeyi planlıyor. Şirketin halka açıklık oranı da yüzde 14,08 olacak.

Satışlarının yüzde 98’i ihracata yönelik olan şirket, başta narenciye ürün grubu içinde yer alan limon, portakal, mandalina, greyfurt olmak üzere üzüm, karpuz, çilek, kiraz, elma, kavun, şeftali, nektarin, kayısı, nar, armut, domates, pırasa, salatalık, kabak ve havuç üretimi yapıyor, aynı zamanda sözleşmeli üreticilerine ürettiriyor. Üretimin büyük bir bölümü şirketin kendi mülkiyetinde bulunan 3.400.000 m2 alanda gerçekleştiriliyor. Ayrıca talep edilen diğer sebze ve meyvelerin tedariki ve satışını gerçekleştiriyor.

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Türkiye’nin 2024 yılında toplam 3,4 milyar dolar olan yaş sebze ve meyve ihracatına önemli katkı yapan Altun Gıda, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerine göre sektörde en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında 2024 yılında ilk beşe girdi. AB normlarına uygun ihracatla ünlü süpermarketlerin tedarikçisi haline gelen şirket, ihracatının çok büyük bir bölümünü uluslararası dev perakende market zincirlerine yapıyor.

Gazetecilerle bir araya gelen Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun ve Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, halka arz başta olmak üzere şirketin gelişim hikayesini, yatırımlarını, hedeflerini paylaştı.

KENDİ ÇİFTLİĞİNİ KURDU

Askerlik için geldiği İstanbul’da iş hayatına genç yaşta terzi olarak başlayan Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun, babasının vefatı üzerine memleketi İskenderun’a dönüyor ve Altun Gıda’nın bugünkü temellerini atıyor. “İlk başta sebze ve meyve ile başlamadım, ne bulursam onun ticaretini yaparak başladım” diyen Zeki Altun, şunları söyledi: “Hatay, bildiğiniz gibi Ortadoğu’nun ticaret yolları üzerinde. 1981’de Hatay’dan bölgeye ilk başta beyaz eşya satarak başladım. Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan gibi ülkelerde iyi iş birlikleri kurdum. Daha sonra iş yaptığım kişiler, bana başka ürünler de sormaya başladı. Yaş meyve ve sebze de satmaya başladım. Üretim tesisi kiraladım. Hatay ve Çukurova bölgesinde sözleşmeli çiftçilerle çalıştım, daha sonra da kendi çiftliklerimiz oldu.”

REKLAM BÜYÜK SEBZE MEYVE İHRACATÇISI 2011 yılında üretime geçme kararı aldıklarını belirten Altun, “Biz önemli bir noktada farklılaştık. Çiftçilere pestisit kullanımının zararlarını anlattık, ancak istediğimiz sonuçları alamadık. Üretime girme kararını işte bu nedenle aldık. Böylece Avrupa standartlarında ürün ihracatı yaparak, rakiplerimizden ayrıldık. Bu anlayışımız, hikayemizi gerçek anlamda başlatan bir dönüm noktası oldu. Bugün, net ihracatçı kriterlerine uygun olarak başta Avrupa Birliği olmak üzere, Rusya, ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarlarına ihracat yapıyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye’nin büyük sebze ve meyve ihracatçılarından biri olarak halka arz heyecanı yaşıyoruz” diye konuştu. Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun da Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz için başvuru yaptıklarını belirterek “Çukurova’da ve Hatay’da kendi tarlalarında yetiştirdiği, kendi tesislerinde paketleyerek, kendi tırlarıyla uluslararası market zincirlerinin manav reyonlarına ulaştıran ve yıllık konsolide olarak 100.000 ton yaş meyve sebze ticareti hacmine sahip olan Altun Gıda’nın önemli kilometre taşlarından birisi de halka arz olacak” dedi. KAPATİSE 10 KAT ARTTI Narenciye üretimini kendisine ait 3,4 milyon metrekare tarım arazisinde gerçekleştiren Altun Gıda’nın Hatay Dörtyol’da 32 bin metrekare alan üzerine 14 bin metrekare alanı kapalı kurulu tesisi ve 6 bin metrekare içerisinde bulunan 2.200 metre kapalı alanlı soğuk hava ve şoklama odaları bulunuyor. Tesislerinde günümüzün en yüksek teknolojisini kullandıklarını belirten Anıl Altun, şunları söyledi: “Tesisimizde 3 bin ton kapasiteli 8 sarartma makinesi ve soğuk hava deposu, 2 adet otomatik narenciye işleme makinesi bulunuyor. Ürünlerin tazeliğini kesintisiz koruyoruz. 1 Megavatlık çatı GES’i ile kendi elektriğimizi üretiyoruz. 2024 yılında tam robotik, otomasyon ve yapay zekâ destekli paketleme makinesi yatırımımızı devreye aldık. Tamamı özkaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz yatırımımızın tutarı 101 milyon 650 bin TL. 12 hatlı sistem, 108 kamerası, yakın ve uzak infrared görüşü sayesinde ürünlerin iç ve dış kalite kusurlarını tespit edip ayırabiliyor. infrared kameralarla ürünün 5 milim içini görüyor, şeker oranını ve içini tespit ediyor. Bu sayede de ürünün hangi ülkeye uygun olduğunu belirleyerek paketleme yapılıyor. Günde 200 ton paketleme yapabilirken bu makine ile yani robotik olarak günde 1.500 ton paketleme yapabiliyoruz. Bu sayede işleme kapasitemiz arttı. 2024’teki kapasite artırıcı yatırımlarımızla da yıllık kapasitemiz 93.262 tondan 918 bin tona çıktı. Yani 10 kat arttı.”

REKLAM ROMANYA'DA OPERASYON ÜSSÜ VAR Altun Gıda’nın 2004 yılında bünyesinde kattığı yüzde 100’üne sahip olduğu Romanya’daki iştiraki Unifrutti, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeye tek noktadan ihracat yapma konusunda şirketin operasyonuna verim kazandırıyor. Avrupa’nın en büyük soğuk hava ve tedarik zinciri merkezlerinden biri olan Unifrutti, Türkiye’nin yanı sıra, Yunanistan, Arjantin, Güney Afrika, İtalya ve Çin gibi dünya pazarlarından da ürün tedarik ederek yıl boyunca ürün çeşitliliğini koruyor. “Bizim sektörümüzde sorumluluk ürünler tıra yüklenince bitmiyor, süreç ürünler rafa çıkınca tamamlanıyor” diyen Anıl Altun şunları söyledi: “Dünyanın en önde gelen market devleriyle çalışmak için ürün kalitesi yeterli değil. Sadece ürünlerimiz değil, üretim ve dağıtım da dahil olmak üzere tüm süreçlerimiz de uluslararası standartlara göre sıkı bir şekilde sürekli denetleniyor. Avrupa Birliği perakendecilerinin standardı olan Global GAP, GRASP belgesine sahibiz. Bu Avrupa Birliği (AB) perakendecilerinin tüketicisine sağladığı bir ürün izleme güvencesidir. Bunun yanında, İyi Tarım Uygulamaları, Gözetim Zinciri (CoC), Sedex ve BRCGS Gıda Güvenliği Sertifikası da üretim ve ürün kalitemizin standartlarını ortaya koyuyor.” ŞİRKET SATIN ALMAYI DA PLANLIYOR Altun Gıda, halka arz gelirleri ile şirket satın alımları gerçekleştirmeyi, işletme sermayesi olarak kullanmayı ve üretime yönelik yatırımlar yapmayı hedefliyor. Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun konuyla ilgili şöyle konuştu: “Halka arz gelirlerimizin önemli bir kısmı üretim için ayırmayı hedefliyoruz. Özellikle üretim ve tarım teknolojileri alanında çok fırsat görüyoruz. Jeotermal kaynağı kullanan seralar var, burada üretimi sürdürürken, yatırımlar da yapmayı amaçlıyoruz. Bu alanda şirket alımları da mümkün.” REKLAM Altun Gıda’nın halihazırda kendi elektrik ihtiyacına yönelik olarak 1 MW kapasiteli güneş enerji santrali yatırımı bulunuyor. Şirketin iştiraki olan Zada Enerji, depolamalı güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri lisansları için görüşmeler yapıyor. 4.5 MİLYAR LİRALIK ÖZKAYNAK Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, 4.5 milyar liranın üzerinde özkaynağa sahip şirketlerinin finansal yapısının güçlü olduğunu söyledi. Altun, şirketin finansallarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Şirketin konsolide net satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60,9 artarak 2 milyar 11 milyon liraya yükseldi. 2023 yılında da yüzde 0,6 artışla 2 milyar 22 milyon TL oldu. 2024’ün ilk altı aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,3 artarak 1 milyar 445 milyon lira olarak gerçekleşti. 2024 yıl sonu da henüz kesinleşmedi ancak beklentilerimiz doğrultusunda büyüdük. Net kârımız ise 2021 yılında 61,8 milyon TL, 2022 yılında 68 milyon TL, 2023 yılında 360,7 milyon TL oldu. 2024 yıl sonuna ilişkin bağımsız denetim verileri beklemekteyiz. 2024 yılı faaliyetlerimiz açısından olumlu geçti.”