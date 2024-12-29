Sebzelerin besin değerlerini maksimize etmenin yolları: Haşlama mı buharda pişirme mi tercih edilmeli?

Sebzeler, koruyucu bitkisel bilesenler, lif, vitamin ve mineraller gibi besin maddeleriyle doludur ve sağlığa olan faydaları yadsınamaz. Ancak, sebzeleri tüketmek kadar, pşiirme yöntemi de besin değerleri üzerinde önemli bir rol oynar. Buharda pişirme ve haşlama gibi yöntemler, sebzelerin besin içeriğini farklı oranlarda etkiler. İşte detaylar!