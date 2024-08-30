Seçil Er, turnuvaya veda etti
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Seçil Er, kadınlar K44 65 kiloda repesaj maçını kaybetti ve oyunları madalyasız tamamladı.
Giriş: 30.08.2024 - 20:22 Güncelleme: 30.08.2024 - 20:22
Milli tekvandocu Seçil Er, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kadınlar K44 65 kiloda repesaj maçını kaybetti ve oyunları madalyasız tamamladı.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 3 numaralı seribaşı Seçil Er, repesaj maçında Yunanistan'dan Christina Gkentzou'yla karşı karşıya geldi.
Rakibine 23-2 mağlup olan Seçil, oyunlara veda etti.
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