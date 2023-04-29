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Seçil Erzan ifadesinde dolandırdığı isimlerden paraları nerede ve nasıl aldığını anlattı

İstanbul’da spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiası ile tutuklanan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın ifadesi ortaya çıktı. Seçil Erzan verdiği ifadesinde, paraları banka dışında ve kayıtlara geçirmeden nasıl aldığını ayrıntılarıyla anlattı. Erzan, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’dan iki gün içinde 3 milyon 292 bin lira parayı Levent’teki ofiste aldığını söyledi. Arda Turan’dan nasıl para aldığını da anlatan Erzan, Fatih Terim’in kızı Buse Terim’den de Levent’teki ofisinden 200 bin dolar aldığını itiraf etti. 

Seçil Erzan ifadesinde dolandırdığı isimlerden paraları nerede ve nasıl aldığını anlattı

Habertürk’ün ortaya çıkarttığı milyonluk dolandırıcılık iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın ifadeleri ortaya çıktı. Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 11 Nisan’da 4 sayfalık ifade veren Seçil Erzan, bankacılık sisteminin dışında ve çoğunu özel ofislerde aldığı paraları detaylarıyla anlattı.

“ALDIĞIM KAĞIT 3 GÜNDE BATTIKTAN SONRA”

Çorlu’da 10 yıl şube müdürü olarak çalıştıktan sonra Denizbank Bahçeşehir şube müdürlüğüne atandığını belirten Seçil Erzan, “2011 yılında teyzemin oğlunun yatırım söylemleri üzerine borsaya girdim. Aldığım kağıt 3 günde battı ve bir milyon TL zarar ettim. Ben her fırsatta bu zararı nasıl karşılarım diye düşünmeye başladım. 15 ay sonra Florya Şube Müdürü olarak atandım. İşimi çok seviyordum. Fakat önce zararımı nasıl kapatırım diye tekrar hisse senedi aldım. Aldığım kağıt da batınca zararım iyice büyüdü. O zamandan bu zamana kadar güvendiğim insanlardan yatırım ve vaadinde bulunarak para aldım. Geriye dönük oluşan zararları kapatmaya başladım fakat şöyle ki 2023 yılında olaylar ters gitti. Daha doğrusu 2021 yılından sonra iyice çıkmaza girdim” dedi.

İLK ŞİKAYETTE BULUNAN İSMİN PARASINI ALDIRDIĞI KİŞİ

Savcılık sorgulamasında ilk şikayette bulunan isimlerden biri olan iş insanı B.Ç.’yi kandırarak 2 milyon 118 bin dolar para aldığını söyleyen Erzan “ Bu parayı ben Ali Y. ile aldırdım. Bu parayı alır almaz benden ödeme bekleyen kişilere ödeme yaptım’ dedi

“VOLKAN BAHÇEKAPILI’NIN OFİSİNDE PARALARI ALDIM”

Soruşturmada adı geçen ünlü isimlerle ilgili ifade veren Seçil Erzan, teknik direktör Emre Belözoğlu ile Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’dan paraları nasıl aldığını detayları ile anlattı.

Erzan, “Bir gün Volkan Bahçekapılı’yı telefonla aradım. ‘Çok kısa süreliğine yüksek getirisi olan fon var, aman bu husus duyulmasın Fatih Terim Hoca’nın da fondan haberi var. Sen de girmek ister misin’ dedim. Volkan Bahçekapılı da bana ‘Biliyorum, Buse’nin de var hatta’ dedi. Bir sabah saat 7’de Volkan Bahçekapılı ‘Bu fon hala duruyor mu? Emre Belözoğlu senden haber bekliyor’ diye mesaj attı. Sonrasında ben Emre Belözoğlu’nu aradım. Konuyu çok kısa anlattım. Hem Volkan Bahçekapılı hem de Emre Belözoğlu bana nakit para bulup Volkan Bahçekapılı’nın ofisinde teslim ettiler. Toplamda iki gün boyunca ben önce 1 milyon 400 bin dolar, sonra 1 milyon 492 bin dolar ve son olarak 400 bin dolar parayı 2023 senesi Mart ayı içerisinde aldım. Fakat şu zamana kadar Volkan Bahçekapılı’ya ödeme yapmadım” dedi.

“BUSE TERİM’DEN PARAYI LEVENT’TE ELDEN TESLİM ALDIM”

Genişletilen soruşturmada, Fatih Terim’in kızı Buse Terim’den de para aldığını söyleyen Erzan “Buse Terim’den de150-200 bin dolar aldım. Ancak ondan aldığım parayı ödeyemedim. Parayı Buse Terim’in ofisinin olduğu Levent’ten elden teslim aldım. Ancak onlara herhangi bir belge vermedim” dedi.

“ARDA TURAN EVİNİ SATTI”

Seçil Erzan savcılığın sorduğu “Arda Turan’ı tanır mısınız? Nasıl bir ilişkiniz var” sorusuna da detaylı cevap verdi.

Erzan, “Florya Şube Müdürü olduğum dönemde Galatasaray Spor Kulübü ile çalışıyorduk. Bütün futbolcular müşterimiz olsun veya olmasın hepsini tanırdım. Bir gün Arda Turan’ı şubeye davet ettim. Kendisine ‘5 koyup 10 alıyorsun. Ancak acil para gerekli dedim. Arda Turan bana çok yardımcı oldu. Yurt dışından para getirdi. Evini satıp para getirdi. Hatırladığım kadarıyla 6 milyon lira para almıştım. Ancak bu zamana kadar ana parasını geri ödedim. Sadece vaat ettiğim fazladan parayı ödeyemedim” dedi.

“İNSANLARI KANDIRDIM”

İfadesinde ailenin tek evladı olduğunu ifade eden Seçil Erzan “Hep varlık içinde büyüdüm. Hisse senediyle girdiğim borç batağından kurtulmak için çok hatalar ettim. Çok pişmanım. İnsanları kandırdığım için çok üzgünüm. Pişmanım” dedi.

SORUŞTURMA İKİ ŞİKAYETLE BAŞLAMIŞTI

Banka şube müdürü Seçil Erzan’ın dolandırıcılık iddiası birbirinden habersiz iki iş insanın şikayeti üzerine ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giden iş insanı B.Ç. ile bir başka iş insanının avukatı olan Avukat Ümit Karadağ, Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan bu iki şikayetin ardından soruşturma genişletildi.

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