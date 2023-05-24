28 Mayıs Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor. Kesinleşen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı adayları yeterli oy çoğunluğunu sağlayamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Bu da seçim yasaklarını ne olacağını tekrar gündeme getirdi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan seçim yasakları Resmi Gazete’de yayınlandı. Kamuoyunun merak ettiği konuların başında ise 28 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma yasağının olup olmadığı geliyor. Peki, 28 Mayıs seçim günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, YSK tarafından açıklanan seçim yasakları…